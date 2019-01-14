Где в Крыму и Севастополе окунуться на Крещение

В Крыму и Севастополе определили места, где будут проходить крещенские купания.

Обеспечивать безопасность нахождения в этих местах будут спасатели и водолазы. Специалисты МЧС тщательно обследовали дно и прибрежную полосу во всех официальных местах проведения омовений, достав на поверхность предметы, которые могли бы нанести травмы купающимся.

В ночное и вечернее время возле водоемов будут установлены «световые башни», площадь освещения которых составляет 100 квадратных метров.

ГДЕ ОКУНУТЬСЯ

СЕВАСТОПОЛЬ

8.00 –10.00 – Божественная литургия в Свято-Владимирском соборе. Херсонес.

10.30 – 11.00 – Великое освящение воды на соборной площади.

11.00 – Крестный ход от Свято-Владимирского собора к водам Карантинной бухты, освящение вод Черного моря и окунание людей.

14.00 - Чернореченское водохранилище, молебен в храме Богоявление Господня.

14.30 - 15.00 – Крестный ход к берегу водохранилища, чин освящения воды.

Лучше окунаться там, где была совершена молитва.Фото: Дмитрий МЕТЁЛКИН

ЕВПАТОРИЯ

8.00 – Божественная литургия в Свято-Николаевском соборе.

10.30 - Крестный ход от Свято-Николаевского собора по набережной

им. Терешковой к пляжу «Солярис» (ул. Эскадронная, конечная

остановка трамвая №1).

11.00 - освящения морских вод на пляже и купание в море.

БОЛЬШАЯ АЛУШТА

9.00 - в мужском монастыре святых бессребреников Космы и Дамиана состоится Богослужение в честь праздника Крещения Господня. По окончании праздничной литургии в часовне Космы и Дамиана пройдет водосвятный Богоявленский молебен. Все желающие смогут окунуться в купели.

- Въезд на территорию Крымского природного заповедника с 8 до 10 будет бесплатным по разрешительному письму, которое можно получить в монастыре или на подворье монастыря в пгт. Партенит, - сообщили в Симферопольской и Крымской епархии.

Письмо является пропуском в заповедник и предъявляется при въезде. Получать пропуск в управлении Крымского природного заповедника не нужно.

КЕРЧЬ

9.30 - у храма Иоанна Предтечи пройдет обряд освящения воды.

10.00 – переход от храма до Генмола на набережной, где служителями собора Иоанна Предтечи будет освящена морская вода и все желающие смогут окунуться в море.

Совершить обряд омовения в Крыму собираются совершить больше 7 тысяч человек.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ФЕОДОСИЯ

Места для крещенских купаний:

- с 12.00 до 13.00 - Феодосия, Набережная Десантников между 3 и 4 буной;

- с 12.00 до 13.00 - пгт. Коктебель, Кафе «Камелот»;

- с 12.00 до 15.00 - пгт. Орджоникидзе, причал 214;

- 12.00 до 15.00 - с. Береговое, ул. Приморская, район церкви «Святой Троицы», пляж «Бора-Бора».

После купания всех гостей угостят горячим чаем.

КСТАТИ

Считается, что еще неделю после Крещения вода в водоемах остается освященной и сохраняются ее целебные свойства. Но все они могут исчезнуть, если в проруби прополощут белье или выбросят туда мусор.

Если у вас нет желания нырять в студеную воду, можно ею умыться. Считается, что на Крещение святая вода течет даже по водопроводу. Так что постоять хотя бы под прохладным душем тоже стоит.

После службы святой водой советуют окропить все углы в доме. По старому поверью, это принесет мир и порядок в ваше жилище.