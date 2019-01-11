«Город Мира»: Новый подход к строительству домов

В Симферополе реализуется масштабный проект по строительству нового микрорайона «Город Мира». Площадь застройки - более 30 гектаров. Будут построены не просто высотки. Жилой комплекс будет возводиться с собственной инфраструктурой. Застройщик продумал все для мелочей, чтобы жить, работать и воспитывать детей было максимально комфортно и удобно.

«Мы думаем о вашем комфорте»

Первой попыткой в российском Крыму внедрить качественно новый подход к застройке города стал инвестиционный проект группы компаний «Карбон». Застройщик работает на полуострове с 2009 года, за это время накоплен значительный опыт в строительстве административно-офисных и жилых комплексов. Компания обладает собственными мощностями по проектированию и строительству зданий, а также их дальнейшему сервисному обслуживанию.

Жилой массив

Начав профессиональную деятельность в Севастополе, компанией построено более 100 000 квадратных метров жилья в комплексах «Евро Сити», «Лазурный», «Престиж», «VictoryHills» и других.

Можно заселяться

Строительство «Города Мира» началось в 2014 году. 19 многоквартирных домов уже введены в эксплуатацию. В течение девяти лет будут построены еще 80. Жильем будут обеспечены больше 10 000 человек.

- Учитывая плотность населения микрорайона, на территории комплекса предполагается строительство двух детских садов по 260 человек каждый, а также общеобразовательной школы на 1000 учащихся. Кроме того, на участке предусмотрено размещение школы искусств на 500 учащихся, множество детских и спортивных площадок, места для отдыха и выгула животных. Микрорайон будет полностью обеспечен инженерной инфраструктурой, - отметил генеральный директор ГК «Карбон» Александр Архипенко.

Реализация проекта по строительству «Города Мира» в Симферополе является знаковой для Крыма, определяет будущий облик и комфорт в столице, обеспечивает новый стандарт жизни для населения.

Жилой микрорайон "Город Мира"

По мнению директора компании-застройщика, именно комплексная застройка способна решить задачи по обеспечению населения качественным и доступным жильем, создать комфортную городскую среду, сделать город современным, удобным и привлекательным для жизни.

В рамках строительства нового микрорайона поэтапно до 2027 года будет построено более 340 тысяч квадратных метров жилья, создано не менее 600 рабочих мест, обновлена прилегающая инженерная и дорожная инфраструктура города, будут заложены новые парки и скверы.

СПРАВКА

Застройщиком «Города Мира» выступает крымская компания ООО «Специализированный застройщик «Рич-Плюс», которая уже построила и ввела в эксплуатацию более 35 000 квадратных метров жилья.

«Город Мира» является первым глобальным проектом ГК «Карбон» в Симферополе, который задает вектор развития и стандарт строительства для всего рынка жилищного строительства в Крыму.

ВАЖНО

Все о «Городе Мира»

Территория более 30 га.

- Запланировано строительство 97 жилых домов этажностью от 5 до 16 этажей, в которых будут проживать ориентировочно 10000 человек.

- На территории микрорайона 2 детских сада, общеобразовательная школа, школа искусств, стадионы, детские и спортивные площадки.

- Город получит более 16 000 квадратных метров жилой площади для реализации социальных программ.

КОНКРЕТНО

Жилой комплекс «Город Мира» находится в 7 минутах езды на общественном транспорте от центра Симферополя и одновременно находится в тихом огражденном частным сектором районе со своим микроклиматом и инфраструктурой.

Месторасположение: между перекрестками улиц Русская/Балаклавская и улиц Русская/Батурина.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

ГК «Карбон»

Адрес: 295000, г. Симферополь, ул. Суворовский спуск, 5.

Телефон: 8 (800) 77-512-77.

Сайт: sk-karbon.ru

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