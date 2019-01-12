Пожар в Крыму: В многоэтажке взорвались газовые баллоны

На севере Крыма 12 января прогремели два взрыва. С разницей буквально в считанные секунду на крыше одного из многоквартирных домов взорвались газовые баллоны.

Взрывы произошли в многоквартирном доме на ул. Донецкая. Очевидцы успели заснять видео, сначала полыхнуло пламя, затем верхние этажи окутали столбы дыма.

Людей срочно эвакуировали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/685974" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в Щёлкино попал на видео.

- Сначала даже не поняли, что произошло. Подумали, что у соседей в квартире что-то взорвалось. Вышли на улицу, видим, крыша горит. Там как раз ремонтные работы проводились, рабочие латали кровлю, - говорят очевидцы.

- Взорвались 2 газовых баллона на крыше. Не знаю, что там за мастера там работали и какое вообще могло произойти, - говорит одна из жительниц дома.

Пламя перекинулось на крышу. Фото: группа Щелкино/Вконтакте

Местные жители долгое время жаловались властям на протекающую кровлю, просили управляющую компанию залатать дыры. И как только казалось бы проблема будет решена, случилось ЧП.

Люди переживают, что из-за взрыва теперь могут возникнут проблемы с продолжением ремонта. Некоторые поговаривают, что баллоны могли специально подорвать, чтобы не заканчивать работы.

ОФИЦИАЛЬНО

На крыше стояли 18 газовых баллонов, все они могли рвануть

Ремонтные работы на кровле проводились с нарушениями правил пожарной безопасности. После взрыва 2 газовых баллонов произошло загорание битумных материалов.

- Существовала серьезная угроза повторных взрывов и распространения огня, так как на крыше находилось еще 16 баллонов и строительные материалы. Сотрудники пожарной части эвакуировали жильцов дома, а также вынесли оставшиеся баллоны. Огнеборцам удалось в кратчайшие сроки локализовать и ликвидировать пожар, - отметил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей ШаховСергей Шахов.

Пожар произошел на площади 12 квадратных метров. Пострадавших нет.