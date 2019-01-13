Веселые колядки и фейерверк: Как в Симферополе отметят старый Новый год

В Симферополе в Гагаринском парке 13 января пройдет развлекательная программа «Щедрый вечер для всей семьи», приуроченная встрече старого Нового года. Веселье начнется в 18.00.

Праздник откроется с конкурса колядок, в котором могут принять участие все желающие от мала до велика. Главное, выступать не одному, а с веселой и заводной командой. Нарядные костюмы приветствуются.

Победителей ждут призы, - сообщила начальник управления культуры и культурного наследия администрации Симферополя Аурика Дрибная.

Развлекать гостей будут песнями, танцами, конкурсами и вкусными угощениями. Завершатся гулянья фейерверком, который начнется в 21.00.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Программа «Снежная фантазия» для малышей начнется в 12.00 в Детском парке.

- В эти праздничные выходные наш зимний сказочный персонаж - Снеговик подготовил для вас особенную программу! – говорят организаторы. - Вы готовы окунуться с головой в «снежное» веселье, собрать рекордное количество снежков, почувствовать себя снежинкой или сугробом, стать ненадолго пингвином и попасть на настоящее шоу снеговиков? Ждем всех на нашем островке возле могучего дуба-великана!

Маленьких гостей ждут зимние загадка, эстафета «Снежкособирайка» и «Веселый пингвин», игра «Снежинки-сугробы», соревнование «Самый сильный» и «Снеговик-шоу».

В 13.00 на главной сцене Детского парка начнется дискотека с новыми любимыми героями сказок.