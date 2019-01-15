Крещение Господне 2019: Где окунуться в Крыму и Севастополе

В Крыму начали готовиться к большому церковному празднику - Крещение Господне. Самые смелые будут нырять в водоемы в ночь с пятницы на субботу, другие совершат обряд омовения 19 января. Считается, что крещенская вода обладает целебной силой, может лечить раны и болезни.

Спасатели определили места, где можно будет окунуться. В местах массового пребывания людей они установят «световые башни», площадь освещения каждой из них составляет около 100 квадратных метров. Возле водоемов будут дежурить сотрудники МЧС и медики.

- Все группы обеспечены необходимым спасательным инвентарем. Есть веревки, спасательные круги, «концы Александрова», доски, лестницы, аптечки, все, что может понадобиться для оказания помощи, - заверили в ГУ МЧС России по РК.

Предполагается, что в омовении в этом году примут участие больше 7 тысяч человек.

- Окунаться на Крещение можно в любое время, как 18-го, так и 19 января. Необязательно это делать в полночь или до рассвета. Не нужно привязываться к какому-то времени, это все ересь, - говорит отец Сергий, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца. - Накануне Крещения после всенощного бдения мы идем на набережную, освещаем воду. Если нет шторма, окунаемся 3 раза, благодарим Боженьку. Главное, чтобы люди это делали с благими помыслами.

Настоятели рекомендуют окунаться в холодную воду, только если человек ощущает, что готов к этому. Если вы боитесь простыть, можно просто принять ванную или душ. На Крещение вся вода освящена.

Совершить обряд омовения на полуострове планируют больше 7 тысяч человек.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

18 января в 24.00 в Красных пещерах (село Доброе) пройдет праздничное купание в купели. Сначала будет проведен молебен, чин освящения воды, а затем все желающие смогут окунуться. Праздник будет сопровождаться концертом.

ЯЛТА

19 января в 13.00 начнется крестный ход от собора Александра Невского к часовне Новомучеников и Исповедников Российских на набережной. Затем пройдет молебен, после чего желающие смогут окунуться в морскую воду. Завершится мероприятие запуском в небо белых голубей.

ЕВПАТОРИЯ

19 января в 8.00 - Божественная литургия в Свято-Николаевском соборе.

10.30 - Крестный ход от Свято-Николаевского собора по набережной

им. Терешковой к пляжу «Солярис» (ул. Эскадронная, конечная остановка трамвая №1).

11.00 - освящение морских вод на пляже и купание в море.

СЕВАСТОПОЛЬ

Владимирский собор

Херсонес, ул. Древняя, 1

18 января в 7.30 - Божественная литургия. По окончании - Чин Великого освящения воды

16.00 – Вечернее Богослужение

19 января в 8.00 -10.00 - Божественная литургия в Свято-Владимирском соборе. Херсонес.

10.30 - 11.00 - Великое освящение воды на соборной площади.

11.00 - Крестный ход от Свято-Владимирского собора к водам Карантинной бухты, освящение вод Черного моря и окунание людей.

Храм Святителя Николая Чудотворца

Камышовая бухта, пл. Свято-Никольская, 1

7.30 - 11.00 - Литургия, после окончании которой великое освящение воды в храме;

11.30 - начало крестного хода от пл. Свято-Никольской, 1 до бухты Омега по маршруту: внутренняя сторона ул. Героев Сталинграда - ул. Античная - ул. Героев Сталинграда (центральная часть 100м) - бухта Омега;

12.00 - освящение воды Черного моря и окунание верующих людей.

Храм Двенадцати Апостолов

Балаклава, ул. Куприна, 12-А

19 января в 8.00 - Литургия;

10.30 - Великое освящение воды в храме;

11.30 - начало крестного хода от ул. Куприна, 12-А до городского пляжа Балаклавы (возле «Избушки рыбака»);

12.00 - освящение воды Черного моря и окунание верующих людей.

Храм Святителя Филиппа митрополита Московского

Бухта Казачья, конечная ост. автобуса 95А

18 января в 19.30 - после вечернего богослужения крестный ход от храма до вод Черного моря Казачьей бухты (до 286 причала, «Яхт-клуб») и освящение воды;

20.00 - окунание верующих людей.

19 января в 8.00 - Литургия;

10.00 – водосвятный молебен;

11.00 - окунание верующих людей.

Храм святого апостола Филиппа

Микр. «Радиогорка», Северная, ул. Михайловская

19 января в 8.00 - Божественная литургия, молебен;

11.00 - крестный ход по маршруту от временного храма-часовни ул. Михайловкая, 19 до пересечения ул. Громова, к причалу.

11.30 - водосвятный молебен и окунание верующих людей. Площадка у моря (у причала пассажирских катеров)

11.00 - 14.00 - концертная программа

12.00 - 18.00 - раздача Святой воды, купание в море, полевая кухня.

В городах пройдут Крестные ходы.Фото: Анна САДОВНИКОВА

БОЛЬШАЯ АЛУШТА

Малореченское

18 января в 8.00 в храме - маяке святителя Николая Чудотворца начнется праздничная Божественная литургия.

15.00 - крестный ход на набережную и чин освящения воды.

Крымский заповедник

19 января в 9.00 - в мужском монастыре Святых бессребреников Космы и Дамиана состоится Богослужение в честь праздника Крещения Господня. По окончании праздничной литургии в часовне Космы и Дамиана пройдет водосвятный Богоявленский молебен. Все желающие смогут окунуться в купели.

- Въезд на территорию Крымского природного заповедника с 8 до 10 будет бесплатным по разрешительному письму, которое можно получить в монастыре или на подворье монастыря в пгт. Партенит, - сообщили в Симферопольской и Крымской епархии.

Письмо является пропуском в заповедник и предъявляется при въезде. Получать пропуск в управлении Крымского природного заповедника не нужно.

Алушта

19 января 8.30 - Божественная литургия в храме Всех Крымских Святых и Феодора Стратилата.

11.00 - крестный ход к городской набережной, где состоится чин Великого освящения воды.

НИКОЛАЕВКА

19 января в 8.00 - Божественная литургия в Храме Святителя Николая Чудотворца.

11.00 - водосвятый молебен, по окончании которого состоится торжественный крестный ход к морю (база отдыха «Скиф») и чин освящения вод Черного моря.

КЕРЧЬ

19 января в 9.30 - у храма Иоанна Предтечи пройдет обряд освящения воды.

10.00 - переход от храма до Генмола на набережной, где служителями собора Иоанна Предтечи будет освящена морская вода и все желающие смогут окунуться в море.

ФЕОДОСИЯ

Места для крещенских купаний 19 января:

- с 12.00 до 13.00 - Феодосия, Набережная Десантников между 3 и 4 буной;

- с 12.00 до 13.00 - пгт. Коктебель, кафе «Камелот»;

- с 12.00 до 15.00 - пгт. Орджоникидзе, причал 214;

- 12.00 до 15.00 - с. Береговое, ул. Приморская, район церкви «Святой Троицы», пляж «Бора-Бора».

После купания всех гостей угостят горячим чаем.

Окунувшись, быстро одевайтесь и пейте горячий чай.Фото: Евгения ГУСЕВА

На заметку

Что нужно знать перед окунанием

Окунаться нужно в специально оборудованных местах, под присмотром спасателей и медицинских работников. Мало ли, вдруг плохо станет в холодной поде.

- Не принимайте спиртные напитки перед заходом в воду.

- Перед купанием нужно разогреть тело, сделать зарядку.

- Одежда и обувь должны легко и быстро сниматься и одеваться.

- Входите в воду в среднем темпе, не быстро, но и не медленно.

- Не находитесь в проруби дольше одной минуты, иначе можете столкнуться с переохлаждением организма.

- После окунания выпейте горячий чай.

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Считается, что еще неделю после Крещения вода в водоемах остается освященной и сохраняются ее целебные свойства. Но все они могут исчезнуть, если в проруби прополощут белье или выбросят туда мусор.

Если у вас нет желания нырять в студеную воду, можно ею умыться. Считается, что на Крещение Святая вода течет даже по водопроводу. Так что постоять хотя бы под прохладным душем тоже стоит.

После службы Святой водой советуют окропить все углы в доме. По старому поверью, это принесет мир и порядок в ваше жилище.

Как погодка

На Крещение в Крыму будет тепло. 19 января днем воздух прогреется до +9 градусов, ночью - до +3. Погода будет преимущественно ясной, никакого дождя и снега.

Температура морской воды: в Алуште и Ялте - +10, Феодосии и Севастополе - +8, Евпатории - +7.