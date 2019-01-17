Спрос на ипотеку в Крыму за год вырос почти в 3 раза

Крымчане стали активно брать квартиры в ипотеку. Только за прошлый год собственным жильем обзавелись 3 тысячи человек. Общий объем выданных ипотечных кредитов в крупнейшем банке Крыма - РНКБ в 2019 году составил 6,5 миллиарда рублей.

- Если в 2016 году квартиры в ипотеку в основном брали жители материка и военные, то сейчас ситуация кардинально изменилась, - отмечает вице-президент - директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. - Это, во-первых, указывает на то, что у людей появилась уверенность в завтрашнем дне, а во-вторых, на то, что в регионе стали строить жилье по приемлемым ценам. А мы, в свою очередь, в течение года снижали процентные ставки.

По данным банкиров, в 2017 году 50% заемщиков были с материка, столько же - крымчане. В 2018 году 83% заемщиков - местные жители.

Желающих взять квартиру в ипотеку с каждым годом становится больше. Уже сейчас банком одобрены заявки на займы под ипотеку на общую сумму 2 миллиарда рублей. Люди активно выбирают квартиры.

- В Крыму сейчас наблюдается нехватка нового жилья. Несколько дней назад мы аккредитовали два новых объекта, и буквально в тот же день было согласовано 40 заявок на ипотеку, - подчеркнул Николай Николаевич.

На данный момент 38% квартир берут в ипотеку в новостройках, остальные - на вторичном рынке.

Кстати, в отличие от других регионов России, процентные ставки в новом году не повышались, они остались на уровне 2018 года. Какие ипотечные программы действуют в Крыму и Севастополе, смотрите здесь. Процентная ставка в зависимости от программы стартует от 6%.

КСТАТИ

СПРОС НА АВТОКРЕДИТЫ ВЫРОС ПОЧТИ В 4 РАЗА

В Крыму каждый месяц выдают около 200-250 автокредитов. Это примерно 30-40 процентов от общего объема машин, которые продают в автосалонах региона.

- В 2018 году выдано 1870 кредитов на покупку автомобилей на 1,28 млрд рублей. Рост в 3,8 раза, - говорят банкиры.

Кстати, женщины и мужчины выбирают разные марки авто. Прекрасный пол чаще всего покупают новенькие Kia, а сильный пол – Lada.

В прошлом году на полуострове начали давать автокредиты на машины с пробегом. Ежемесячно б/у авто в кредит берут около 40 человек. Самые популярные марки: Volkswagen, Kia, Ford, Hyundai, BMW.

Напомним, в кредит можно взять авто с любым пробегом, главное, чтобы машина не была старше 7 лет. Если вы выбрали авто российского, китайского или индийского производства, тогда не старше 4 лет. Максимальный срок кредита - 5 лет. В Крыму и Севастополе действуют две программы: «Автолайт» и «Автостандарт».

В кредит можно взять авто с любым пробегом, главное, чтобы машина не была старше 7 лет.Фото: Иван МАКЕЕВ

УСЛОВИЯ АВТОКРЕДИТОВАНИЯ

Программа «Автостандарт»

Процентная ставка - от 13% годовых.

Сумма кредита - от 150 000 до 3 000 000 рублей.

Срок кредита - от 6 месяцев до 7 лет.

Первоначальный взнос - от 15%.

Комиссия за выдачу кредита - отсутствует.

Штраф за досрочное погашение - отсутствует.

Страхование - возможность оформления страховки КАСКО в кредит.

Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям банка по рискам утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту.

Программа «Автолайт»

Процентная ставка - 15,9% годовых.

Сумма кредита - от 150 000 до 2 000 000 рублей.

Срок кредита - от 6 месяцев до 5 лет.

Первоначальный взнос - от 25%.

Комиссия за выдачу кредита - отсутствует.

Штраф за досрочное погашение - отсутствует.

Страхование - возможность оформления страховки КАСКО в кредит.

Добровольное страхование предмета залога (КАСКО) в страховой компании соответствующей требованиям банка по рискам утраты (гибели), угона. Надбавка к процентной ставке при оформлении кредита без страхования предмета залога: + 2% к базовой ставке по кредиту