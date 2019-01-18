На Крымском мосту уложили первые 1,5 километра железнодорожных путей

На Крымском мосту уложили первые 1,5 километра станционных железнодорожных путей. Параллельно с железной дорогой строится и новая станция Керчь-Южная. Там будет парк путей для грузовых, пассажирских и пригородных поездов.

Действующая станция Багерово сейчас находится на реконструкции, скоро ее пропускная способность увеличится.

- Сейчас ведется переустройство девяти станционных путей, сооружение двух пассажирских платформ, пешеходного перехода, а также зданий и сооружений служебно-административного комплекса, - добавили в инфоцентре "Крымский мост".

Со стороны материковой России, в районе Тамани, строители ведут к мосту двухпутную дорогу-подход длиной 40 километров. Верхнее строение пути готово в полном объеме.

Уже собрали и уложили 163 стрелочных перевода, установлено свыше 2500 опор и металлических стоек контактной сети.

- Степень готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, - от 95 до 100%, - подчеркнули в инфоцентре.

СПРАВКА «КП»

Крымский мост - самый длинный в России и Европе. Его протяженность - 19 километров. За 8 месяцев 2018 года по мосту в обе стороны проехало около 3,5 миллиона транспортных средств, в том числе более 175 тысяч грузовиков.

Сейчас строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику. Готовы все ж/д опоры - 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений проведена более чем на 90%.

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