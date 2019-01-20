Как прошло Крещение в Евпатории: "Классные впечатления, вода кажется абсолютно не холодной!"

19 января православные христиане отмечали Крещение Господня. Сотни евпаторийцев и приезжих гостей встречали этот праздник на берегу моря и по давней традиции окунались с головой. Считается, что этот обряд помогает смыть грехи и болезни.

Символическая дорога была протоптана к морю. Батюшка Николаевского Собора благословлял мирян на купания.

Эмоции переполняли купальщиков.Фото: София ЯКУБОВА

«Вода теплая, на берегу не холодно. Купания в реке Иордан закалили меня. Ничего страшного нет. В этот день никто не заболеет, проверено!»-рассказывает Владимир из Северодонецка, выходя после омовения.

Сегодня вода в Черном море прогрелась до 7 градусов.

А вот Людмила из Евпатории только готовится зайти в первый раз в море зимой.

«Боюсь заболеть, но вера в Бога заставляет идти!»-делится ощущениями женщина.

«Классные впечатления, вода кажется абсолютно не холодной, может, только по началу. Ноги сводило, но сила воли толкала вперед!»-комментирует Людмила свой первый в жизни заход в воду на Крещение.

За порядком на купаниях наблюдали представители казачьего общества города Евпатории.Фото: София ЯКУБОВА

А чтобы ноги не сводило представитель казачьего общества города Евпатории, наблюдая за порядком на купаниях, рассказал Комсомольской Правде инструкция по заходу в ледяную воду:

«Раздеваетесь, забегаете в воду, окунаетесь с головой три раза и выбегаете обратно. Не стойте на месте. Обязательно двигайтесь! После выхода на берег вам кажется, что температура воздуха зашкаливает за 30 градусов, но это обман. Чтобы не заболеть, разотрите себя полотенцем и моментально одевайтесь! И ни в коем случает не употреблять спиртное в этот день!»-поделился маленькими секретами казак. На вопрос, когда же казаки совершат омовения, ответил просто:

«Как сдадим дежурство, так с удовольствием!»

Вера-вот, что помогало людям заходить в море, вопреки холоду, ветру, внутренним сопротивлениям.

«Если веришь-идешь, и Господь помогает. Если болен-излечишься. Бодрость духа, крепкое здоровье и просто хорошее настроение дает вода на целый год!»-делится впечатлениями Андрей из Евпатории.

Купались все: мужчины, женщины, дети, компаниями, семьями. Жительница Симферополя с ребенком на руках окунулась трижды в символическую «иордань», приучая маленькую девочку к традиции с малолетства.

«Дочь купается впервые, мы не боимся заболеть, Бог поможет нам!»-рассказывает молодая мама, которая сама ежегодно совершает омовения в святых источниках.

Верьте, окунайтесь, да поможет Вам Господь!