Крым оказался самым популярным курортом России в 2019 году

Крым оказался самым популярным в России курортом, где отдыхающие в этом году планируют провести свои отпуска.

Второе место занял Краснодарский край, третье - Санкт-Петербург, четвертое и пятое - Карелия и Ставрополье соответственно.

Рейтинг 5 самых топовых туристических направлений составил российский сервис бронирования жилья Tvil.ru, опираясь на данные раненого бронирования. Отдыхающие уже сейчас начали оставлять заявки на размещение, причем спрос на номера в отелях, апартаментах и домах отдыха аж до кона года.

По данным аналитиков, туристы бронируют отдых на российских курортах на период от 7 до 12 дней. На жилье готовы потратить от 1,4 до 2,8 тысяч рублей в день.

Во вторую пятерку самых популярных направлений вошли Подмосковье, Тверская и Ярославская области, Башкирия и Алтайский край.

Отдыхающие обожают южный берег Крыма, больше всего броней на эти направления.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Дешевле всего проживание будет строить на курортах Кавказских Минеральных Вод в Ставрополье (в среднем, 1,4 тысячи рублей в день), дороже всего - в Московской области (более 11 тысяч рублей), - уточнили в отделе бронирования.

Самый длительный отдых бронируют на курортах Крыма (12 дней), по длительности экскурсионных туристических поездок лидирует Санкт-Петербург (6 дней).

КОНКРЕТНО

ТОП-10 самых популярных направлений России в 2019 году:

1. Республика Крым - 2,8 тысяч рублей в день/ 11,5 ночей *

2. Краснодарский край - 2,5 рублей/ 11,5 ночей

3. Санкт-Петербург - 2,7 тысяч рублей/ 5,5 ночей

4. Республика Карелия - 5,9 тысяч рублей/ 7,5 ночей

5. Ставропольский край - 1,4 тысячи рублей/ 8 ночей

6. Московская область - 10,8 тысяч рублей/ 2,5 ночи

7. Тверская область - 4,2 тысячи рублей/ 6,5 ночей

8. Ярославская область - 4,6 тысяч рублей/ 2 ночи

9. Республика Башкортостан - 4,6 тысяч рублей/ 2 ночи

10. Алтайский край - 2,4 тысячи рублей/ 6 ночей

* Средние траты семьи на аренду жилья в день/ среднее число забронированных ночей.

Номера в отелях бронируют вплоть до конца года.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ВАЖНО

Крым ждет больше 7 миллионов туристов

В 2018 году Крым принял рекордное число туристов.

- Подведены итоги курортного сезона 2018 года. В Крыму отдохнуло 6 миллионов 800 тысяч туристов – рекордное количество за все постсоветские годы. Уровень прошлого года превышен на 28%, - сообщил глава РК.

Власти считают, что причин для этого несколько. Первое, открытие Крымского моста и нового терминала аэропорта «Симферополь», благодаря чему лучилась транспортная доступность. Второе, доступность цен, с чем могут поспорить как местные жители, так и приезжие. Третье, сервис, который, по мнению чиновников, тоже улучшился.

Кстати, новогодние праздники в Крыму отметили больше 190 тысяч отдыхающих, что на 40% превысило показатели прошлого года. 47% туристов прибыли по Крымскому мосту, 37% - самолетами. Еще 16% отдыхающих въехали через государственную границу с Украиной.