«Нужно привести ларьки в единый вид»: Подземелье Симферополя ждет преображение

Привычный облик подземных переходов в крымской столице может измениться. Сейчас в них царит пестрый хаос в стиле «голь на выдумки хитра». Разнообразие не всегда радует глаз: есть стеклянные киоски, а есть просто ниши с товарами. Непритязателен и общий вид переходов - разбитый асфальт, облупившиеся стены, протекающие потолки.

Новая глава администрации Наталья Маленко в середине декабря, видимо, прошлась по подземкам, увиденное ей пришлось не по нраву, и она вынесла суровый приговор: отремонтировать и вынести все ларьки вместе с торговцами. Срок - два года. Заявление вызвало бурную реакцию общественности.

- В конце декабря инициативная группа от предпринимателей, торгующих в переходах, встретилась с Натальей Маленко. Всего зарегистрировано 870 предпринимателей. По факту работающих в переходах Симферополя куда больше, ведь есть еще и продавцы. Так что речь идет больше чем о тысяче рабочих мест, - рассказала член инициативной группы предпринимателей Вера Князева.

По ее словам, удалось прийти к соглашению с властями города, и пока что подземную торговлю не тронут.

- На 2019 год мы продлеваем с предпринимателями договоры аренды. Пока что убирать торговые точки из подземных переходов мы не собираемся. Будем работать с предпринимателями в форме диалога. Что касается общего состояния, не все переходы соответствуют санитарным нормам. Для того, чтобы говорить о каких-то дальнейших шагах и реконструкции, нужно сначала провести инвентаризацию. Поэтому до 31 января обследовать переходы будет специально созданная комиссия, - сообщила Маленко.

По ее словам, всего будет проверено 18 подземных переходов. По результатам обследования создадут "дорожную карту", на которой будут определены подземки, в которых требуется ремонт и реконструкция.

Привести рабочие места в надлежащее состояние хотят и сами продавцы.

- Я 15 лет уже торгую в переходе на Центральном рынке, и это мой единственный доход. У нас зимой холодно, летом жарко, нет кондиционеров, даже туалетов нет, потому что по санитарным нормам не положено. После ремонта дороги в прошлом году, когда сняли старый слой асфальта, начала протекать вода, - рассказала о текущих проблемах продавщица бижутерии Лилия.

Как все устроено

Симферопольские подземки находятся в ведении муниципального унитарного предприятия «Метроград». Именно МУПу предприниматели оплачивают аренду торговых мест.

- Предприниматели платят от 800 до 1200 рублей аренды за квадратный метр в зависимости от места размещения. Со всеми расходами получается в среднем около 20 тысяч рублей расходов в месяц. Эти деньги идут на оплату электроэнергии по счетчикам и зарплату дворникам, которые в них прибираются. Кроме того, у каждого предпринимателя отдельный договор с охранной фирмой. У нас есть кассовые аппараты как у ИП, еще расходы на реализаторов, все они официально трудоустроены, - говорит Вера Князева.

По ее словам, переходы уже давно требуют ремонта и реконструкции, но на эти цели средства в бюджете города не закладывались.

- Капитальный ремонт в переходах мы не делаем, - уточнила директор МУП «Метроград» Елена Проценко, - Каждый год проходит текущий ремонт - переделываем парапеты, меняем плитку на ступенях. Потом, конечно, красим, белим. Переделали кабели освещения. Более подробная информация по дальнейшему ремонту переходов появится, когда завершит работу комиссия.

В Симферополе только два более-менее приличных подземных перехода - относительно новый, открытый в 2015 году на проспекте Победы, и отремонтированный около Центрального автовокзала.

О том, что нужно ремонтировать и благоустраивать подземки Симферополя, власти говорили и в 2012 году, и в 2016. Весной прошлого года экс-мэр города Игорь Лукашев обещал разработать проект по созданию единого стиля для всех подземных переходов города, включая освещение, специальные спуски для инвалидных колясок, внешний вид стен и потолков, а также торговых ларьков. Нынешняя глава администрации сообщила, что такой проект будет разработан в течение 2019 года. Затем в 2020 году его реализуют в одной подземке - в районе Центрального универмага, а позже перейдут и к другим.

МНЕНИЕ

Какими хотят видеть подземные переходы горожане?

Василий, официант:

- К тому, что из переходов могут убрать торговцев, я отношусь положительно, потому что не очень удобно сейчас там проходить - нагромождения цветов, людей, которые что-то покупают, затрудняет движение. Пусть продавцам выделят места в отдельном здании, так будет намного лучше. Я думаю, стены в переходах можно раскрасить художникам, как например, лавандовый переход на Куйбышевском кольце в сторону проспекта Победы. Или изобразить разные города - тоже будет красиво. Кстати, положительно отношусь и к уличным музыкантам в переходах, они создают особую атмосферу.

Ярослав, священник:

- Я не думаю, что нужно убирать ларьки в переходах. Продавцам же надо жить как-то. Можно окультурить торговые места, подумать, как конкретно это сделать. Нужно, чтобы каждый владелец ларька отвечал за уборку мусора на своей территории. Неплохо было бы стилизовать ларьки - собрать всех бизнесменов и договориться. Пусть съездят в Москву и посмотрят, как там сделали киоски. Еще можно улучшить обслуживание, одеть в единую форму продавцов, чтобы все выглядели одинаково.

Алексей, банковский работник:

- Я думаю, в переходах будет хорошо, если на стенах повесить картины. Можно кстати, и памятники поставить. Главное, чтобы не было голых стен. Что касается торговцев, жалко, если они просто останутся без работы. Пусть им предоставят новые рабочие места.

ОПЫТ ДРУГИХ ГОРОДОВ

В Москве

Старые ларьки в подземках в столице начали убирать несколько лет назад. На их месте появились современные киоски в едином стиле, рассчитанные на одно рабочее место. Они состоят из витринной части и двери с окошком для выдачи товара. Главное нововведение - павильоны теперь принадлежат городу, а договоры нового типа запрещают передавать их третьим лицам. Каждое торговое место разыгрывается на аукционе. Плату за аренду предприниматели вносят помесячно, но договор аренды заключается на пять лет. Его разрыв грозит крупным штрафом. Цены на аренду за время подземной реформы выросли в среднем в 2,5 раза. При этом изменилась и структура бизнеса - арендуют участки крупные предприниматели, а не представители малого бизнеса. В договоре с арендаторами сейчас прописан перечень требований к оформлению внешнего вида павильона: контролируется оформление витрин, торгового оборудования, дверей и вывесок, нанесение логотипа на фасад, зонирование пространства павильона и даже дресс-код продавцов, которые «должны иметь опрятный внешний вид».

В Санкт-Петербурге

Здесь вообще не прижилась практика торговли в подземных переходах или на станциях метрополитена. Аскетизм - главная черта подземных коридоров культурной столицы. Там не встретишь торговцев едой, одеждой, цветами и прочими прелестями. Правда, иногда появляются стихийные торговцы, которых периодически прогоняет полиция. А купить все необходимое можно в торговых центрах, расположенных близко к станциям метро.