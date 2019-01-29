2019-01-28T17:39:31+03:00
Общество

Бесплатная парковка в Ялте стала платной?

Туристы жалуются, что вместо квитанций водителям выдают листки с непонятными цифрами
Анастасия КУРДЮКОВА
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В будни парковка возле администрации Ялты бесплатная, по выходным - платная.В будни парковка возле администрации Ялты бесплатная, по выходным - платная.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Нехватка парковок и узкие улочки - беда южного берега Крыма. Туристам, которые приезжают в Ялту на авто приходится довольно долго искать место, где бы оставить машину. Желательно, бесплатно, и чтобы железного коня эвакуатор не забрал. А если и платить за место, то кому? - спрашивают водители. Не хочется попасть в лапы мошенников.

В редакцию начали поступать жалобы на то, что на парковке, которая находится возле администрации Ялты и кинотеатра, появился подозрительный мужчина, который берет деньги за стоянку.

- Месяц назад приезжала в Ялту и оставляла машину возле кинотеатра бесплатно. В субботу на стоянке появился мужчина в синей жилетке, который сказал, что теперь стоянка платная. Полтора часа стоит 100 рублей. Странная тарификация, почему не за час, как везде, а за полтора считают? - спрашивает читательница Ольга. - Но что еще больше смутило, вместо квитанции с указанием времени заезда на парковку мне дали кусок листа, который, по всей видимости, парковщик сам и нарезал полосками. От руки были написаны непонятные цифры «1500». Вот и гадай, что это значит.

Такие странные бумажечки выдают водителям после въезда на парковку. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Такие странные бумажечки выдают водителям после въезда на парковку.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

В МУП «Туринфоцентр ЮБК», в чьем ведении находится парковка, нам сообщили, что действительно, на стояке работал их сотрудник. Но парковка платная не всегда, а в определенные дни недели и время года.

- Стоянка платная только в праздничные и выходные дни. В будни парковка бесплатная. Такие правила действуют в зимний период. С 1 мая по октябрь стоянка будет платная весь период, - уточнили в МУПе. - От услуг парковщика мы не отказываемся, потому что оборудовать механизированную парковку будет строить больше 4 миллионов рублей.

Час парковки официально стоит 50 рублей. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Час парковки официально стоит 50 рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Что касается стоимости парковки, то официальная цена все же меньше, чем озвучил сотрудник МУПа. Час стоянки стоит 50 рублей. Причем не только на этой парковке, но и на других по городу. Первые 15 минут бесплатные.

- Людей никто обманывать не должен. Наш сотрудник обязан предоставить чек с указанием времени вашего пребывания и итоговой суммой оплаты. Жалобы можете отправлять нам напрямую, будем разбираться, - заверили на предприятии.

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