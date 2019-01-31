В Крыму на ЯМЭФ-2019 ждут участников из 60 стран мира

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) в этом году будет проходить с 18 по 20 апреля.

- В этот раз мы решили не увеличивать количество участников, ожидаем около 3 тысяч гостей. Особое внимание уделяем качественным показателям. При этом мощности и возможности форума расширяются, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Участнков ждт из 60 стран мира. Главная тема пятого по счету форума: «Мир. Россия. Крым. Новая мировая реальность».

- ЯМЭФ - площадка для развития экономики и привлечения инвесторов на территорию Республики Крым. Кроме того, одним из важных направлений работы на форуме станут международные отношения. Именно поэтому необходимо сконцентрироваться на реальных предложениях и со своей стороны ликвидировать все недоработки, препятствующие качественной работе, - подчеркнул Аксенов.

Инвесторы хотят вкладывать деньги в недвижимость, промышленность, сельское хозяйство, туризм.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, в ЯМЭФ-2018 участвовали участие больше 3 тысяч человек, в том числе более 500 международных участников. Были гости из Великобритании, Польши, Украины, США, Австралии, Канады, Франции, Швеции, Швейцарии, Ирландии, Норвегии, Чехии. Среди гостей были европарламентарии, депутаты национальных парламентов, политики, представители делового и экспертного сообщества со всего мира.

По итогам ЯМЭФ заключены более 70 соглашений на общую сумму 162 миллиардов рублей. В строительство и поставки строительных материалов решили вложить 29 млрд. рублей, туризм и рекреацию - 28 млрд., сельское хозяйство - 26 млрд., промышленность – 34 млрд, прочие - 43 млрд.

СПРАВКА

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) - это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В этом году он пройдет в пятый раз.

Организаторы - Правительство Республики Крым, Фонд "Ялтинский международный экономический форум" при поддержке Администрации Президента Российской Федерации.