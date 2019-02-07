Ремонт закачивается: Проезд по автодороге Гончарное-Ялта откроют в конце февраля

В Севастополе завершается ремонт автомобильной дороги Гончарное – Ялта, поворот на Широкое. Приводить в порядок проезжую часть начали в конце 2018 года. Отремонтировать нужно было почти 2,5 км.

- Пришлось придать административное ускорения для того, чтобы работа шла скорее - сегодня дорога за поворотом на Широкое находится в заключительной стадии, - заверил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Дорогу ремонтируют 26 человек и 14 единиц специализированной техники.

Следующий этап - ремонт дороги через Орлиное до Байдарских ворот и границы с Республикой Крым. Привести в порядок эти участки планируют до конца года.

Также в ближайших планах ремонт улицы Новикова в Балаклаве, которая должна будет принять на себя повышенную нагрузку после начала реконструкции Ялтинского кольца.

- В 2019 году объемы дорожного ремонта в Севастополе будут увеличены в 1,5 раза. Планируется отремонтировать около 60 дорог общей протяженностью порядка 100 км. Для это «Севастопольский Автодор» закупит новую специализированную технику, - сообщил Дмитрий Овсянников.