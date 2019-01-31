2019-01-31T17:46:15+03:00
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В Евпатории прошел форум для крымских отельеров

Horeca Crimea Forum-2019 стал значимым событием для гостиничной и ресторанной индустрии полуострова
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Мероприятие ориентировано на руководителей и собственников компаний индустрии гостеприимства - в первую очередь отелей и других средств размещения/Фото: Виктория МарченкоМероприятие ориентировано на руководителей и собственников компаний индустрии гостеприимства - в первую очередь отелей и других средств размещения/Фото: Виктория Марченко
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Тематический форум продолжался в Евпатории три дня - с 21 по 23 января. В ходе выступлений участников, круглых столов и мастер-классов гости обсудили множество нюансов, которые помогут повысить уровень маркетинга и сервиса в туристической сфере и наладить диалог с властью по решению «больных» вопросов. Форум проходил в формате живого общения, споров, решения задач и диалога. Мероприятие было ориентировано на руководителей и собственников компаний индустрии гостеприимства - в первую очередь отелей и других средств размещения.

Организатором Horeca Crimea Forum-2019 выступил Hotel Petr в лице управляющего Дмитрия Селькова. Он является идейным вдохновителем и координатором проекта. В мероприятии приняли участие глава администрации Евпатории Андрей Филонов, председатель Общественного совета Евпатории Сергей Стрельбицкий, представители Министерства курортов и туризма Республики Крым, отельеры и представители Ассоциации малых отелей Крыма и Ассоциации "Туристический Альянс Крыма".

- Формирование высокоразвитой индустрии гостеприимства – одна из важнейших составляющих развития курортно-туристического потенциала нашего города, поэтому сегодня, как никогда прежде, необходимо грамотно подходить к подбору и обучению персонала гостиниц, отелей, санаториев и здравниц. Туризм делают люди. Именно от них зависит имидж и репутация не только средства размещения, но и всего города в целом. В наше время цифровых технологий с легкостью можно потерять сотни и даже тысячи отдыхающих за один раз, - написал на странице в Фейсбуке Андрей Филонов. -Разочарованный и раздраженный турист поделится своим негативом с двадцатью знакомыми, а через социальные сети - с тысячами пользователей. В то же время довольный отдыхающий расскажет о своих впечатлениях лишь нескольким знакомым...

Форум проходил в формате живого общения, споров, решения задач и диалога/Фото: Виктория Марченко

Форум проходил в формате живого общения, споров, решения задач и диалога/Фото: Виктория Марченко

По словам председателя правления Ассоциации отельеров АМОС Валентины Коробовой, подобные мероприятия, на которых встречаются представители профессионального гостиничного сообщества и власти, очень нужны в Крыму, тем более в межсезонье.

- Это помогает увидеть сильные и слабые стороны, совместно спланировать будущее и стать еще более эффективными. Также выгода от посещения и работы в рамках обучающих мероприятий очевидна и для самих отельеров, - отметила Валентина Коробкова.

На первый Horeca Crimea Forum организатором удалось собрать больше ста пятидесяти крымских отельеров, что не удивительно, ведь спикеры - лучшие специалисты в своих отраслях. В течении трех дней конференц-зал был полон, отельеры оставались до конца мероприятия.

По мнению отельеров и спикеров, форум был организован на самом высоком уровне: гости отметили поддержку мероприятия со стороны власти, отлично продуманную программу, высокий уровень спикеров, включенность аудитории от первой до последней минуты мероприятия и так далее.

На форуме в качестве спикера был приглашен экс-министр туризма Крыма Сергей Стрельбицкий/Фото: Виктория Марченко

На форуме в качестве спикера был приглашен экс-министр туризма Крыма Сергей Стрельбицкий/Фото: Виктория Марченко

После окончания Horeca Crimea Forum-2019 его организатор Дмитрий Сельков заявил, что данное мероприятие прошло даже лучше, чем планировалось, и форум теперь будет ежегодным. Также в ближайшее время состоится Конференция по итогам Форума, заключил организатор.

Спикеры форума:

Анета Коробкина: эксперт в области превосходного сервиса, 16 лет опыта работы в 7 странах мира с Hyatt hotels, Corinthia hotels, Carlson-Rezidor Hotel group, степень магистра в César Ritz University, лектор Высшей школы экономики и Novikov Business School, член жюри премии Russian Hospitality Awards, Perfect SPA и Welcome to Georgia Awards, автор пособия «Первоклассный сервис» для клиентов Альфа-Банка.

Александра Стрюкова: управляющий 3 отелей Accor Hotels (Mercure, Adagio, Ibis, Москва), экс-управляющий отеля Mercure 4* (Ростов-на-Дону), Master degree государственного перпиньянского университета (l’université de Perpignan).

Елена Юрченко: координатор проекта "Карта Гостя Крыма и Севастополя", эксперт по маркетингу территорий, экс-министр курортов и туризма Республики Крым, экс-директор по развитию сети отелей "Порто Маре" ( Алушта), экс-вице-мэр г.Ялта.

Алексей Матвиенко: генеральный директор агентства развития проектов в сфере туризма, гастрономии и городской среды, лауреат Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards», руководитель проектов по разработке маркетинговой стратегии туристской привлекательности регионов.

Андрей Коробков: фотограф, эксперт по интерьерной и экстерьерной фотосъемке для отелей, ресторанов и владельцев недвижимости.

Валентина Богданова: председатель правления Ассоциации Отельеров АМОС, президент Rotary Club of Sochi.

Сергей Водолазский: основатель юридической компании «Водолазский и партнеры», эксперт в различных отраслях права, аккредитованный арбитражный управляющий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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