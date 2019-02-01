Водители о трассе "Таврида": Куда ехать и почему по навигатору здесь поле?

Запуск движения по скоростной федеральной трассе «Таврида», которая в конце 2020 года соединит Симферополь, Севастополь и Керчь, ждут тысячи водителей, причем как крымских, так и материковых. Новая дорога разгрузит Керченскую трассу от пробок, особенно в курортный сезон, когда водителям там приходится часами стоять в пробках.

Уже этим летом таких проблем не должно быть. В последние дни 2018 года строители открыли рабочее движение по двум полосам «Тавриды». По 190-километровому участку дороги от Керчи до Симферополя уже сейчас могут ездить как легковые, так и грузовые машины. Но ориентируются на ней водители не сразу.

КАК МЫ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ?

Расскажу о своих впечатлениях. За рулем я всего 5 лет, еще и блондинка. Но на дороге стараюсь не тупить. На Крещение мы с девочками отправились в Топловский монастырь. Ехать решили по старой Керченской трассе, так как дорога хоть и разбитая, но зато я ее отлично знаю.

Как и все девочки, мы без умолку болтали пока не увидели вблизи Белую скалу…

- Белая скала?! Еще и с такого ракурса… Откуда она здесь? Никогда раньше дорога на Феодосию не вела мимо этой стороны скалы, - и тут до нас начало доходить, что мы заехали куда-то не туда…При этом никаких дорожных знаков, указывающих, что мы едем не в том направлении, не было… В голове крутился вопрос: «Как мы оказались на этой дороге, и как нужно было ехать, чтобы оказаться на старой привычной Керченской трассе?».

Все строительные работы завершатся в декабре 2020 года.Фото: Александра КОРШУНОВА

Проехав дальше, мы увидели еле заметный знак «Белогорск», нужно было съехать вправо, но там стояла строительная техника, которая нас очень смутила.

- Может быть, дальше есть еще какой-то съезд на Белогорск?- предположили мы.

Но, увы, никаких других съездов в ту сторону не было. Решили разворачиваться. Разметки, позволяющей это сделать, нигде не было, как и места для разворота. Так как машин было немного, каюсь, нарушила правила и вернулась к указателю на Белогорск. Но вел он не на старую трассу, а в город. Покружив с навигатором по его узким улочкам 20 минут, на старую трассу мы все-таки выехали.

САМ НЕ ПОНЯЛ, КАК ДО СИМФЕРОПОЛЯ ДОЕХАЛ

- А я заблудилась, когда из Керчи возвращалась, - рассказала другая подруга. - Проехав Донское, расслабилась, Симферополь уже близко. Как вдруг оказалась на каком-то кольце….Куда с него съезжать, - непонятно… хоть бы знаки поставили.

- Вожу продукты из Брянска в Симферополь. Раз в неделю, иногда в две, приезжаю в крымскую столицу. До нового года ездил по старой трассе, а в последний раз сам не заметил, как оказался на новой. Никаких указателей не было… Думал, что не туда заехал, а потом смотрю, уже в Симферополь въезжаю, - говорит водитель-экспедитор Евгений.

Пообщавшись с другими водителями, мы пришли к выводу, что чаще всего водители жалуются на нехватку знаков, информирующих о том, как двигаться в том или ином направлении, как и где съезжать с «Тавриды» на Коктебель, Феодосию и к другим поселкам. Вторая проблема - не хватает мест, где можно остановиться, чтобы заменить колесо и починить машину, если что-то случилось в пути. Кроме того, навигаторы иногда показывают, что машины едут не по новой развязке, а находятся посреди поля.

Гарантия на дорогу от 4 до 8 лет.Фото: Александра КОРШУНОВА

ВАЖНО

"ЗНАКИ УСТАНОВИМ, РАЗМЕТКУ ОБНОВИМ"

Григорий Назаров, пресс-секретарь генерального подрядчика строительства АО «ВАД» :

- Что касается уже установленных знаков, то перед Белогорском изначально был установлен плохо заметный знак. К нам поступали обращения по этому поводу. Знак заменили.

В Крыму никогда не было такой дороги, поэтому водители, которые привыкли ездить по старой дороге, впервые сталкиваясь с таким искусственным сооружением - теряются и не понимают, как по ней правильно ехать. Это дело привычки.

Если есть какие-то просьбы и пожелания, в том числе касающиеся обновления дородной разметки или установки дополнительных знаков, отправляйте их на эл почту: vadrk@zaovad.com и в службу автодорог Крыма sad@sadrk.ru

Дорожная разметка будет нанесена заново. На это не будут потрачены государственные средства. Разметка, пока строится трасса, бнаносится краской и регулярно будет обновляться. В конце 2020 года, перед вводом дороги в эксплуатацию, на «Тавриде» появится термопластиковая разметка с вкраплением стеклянных светоотражающих элементов. Такая разметка сейчас есть только на Крымском мосту и автоподходе к нему.

По поводу происшествий в дороге, снимать барьерные ограждения, установленные для безопасности водителей, никто не будет. Вдоль трассы есть около 10 площадок для отдыха. Если неприятность произошла рядом с ними, то запаску можно поставить там. Если до площадки ехать далеко, придется менять колесо на трассе, поставив рядом знак аварийной остановки.