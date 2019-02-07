Монетизация льгот: Вместо скидки на капремонт крымчане будут получать деньги

С 1 апреля льготники, которым положена скидка на уплату взносов за капремонт, смогут получить ее деньгами: каждый месяц вам будут перечислять определенную сумму. По просьбе читателей мы узнали, кому положена компенсация и как ее оформить.

- На получение льготы имеют право инвалиды общего заболевания I и II группы, семьи, у которых есть дети-инвалиды, ребенка инвалида, собственники старше 70 и 80 лет, пострадавшие от последствий на ЧАЭС, - сообщили в министерстве труда и соцзащиты населения РК.

Как оформить

Для получения компенсации нужно обратиться в рабочие дни в органы труда и социальной защиты населения по месту жительства.

Если первый раз подаете заявление на получение компенсации, то вам нужно прийти в отдел соцзащиты с паспортом и документами, подтверждающими, что вы - собственник жилья. Больше никаких бумаг приносить не нужно, процедуру упростили.

- Раньше нужно было принести справку о составе семьи, СНИЛС, теперь все гораздо проще. Все документы от Единого государственного реестра недвижимости мы получим сами, - отметил заместитель министра труда и социальной защиты Крыма Михаил Афанасьев.

В Крыму 40 тысяч человек уже подали такое заявление и подтвердили право на получение скидки в денежном эквиваленте. Им остается только предоставить в органы соцзащиты расчетный счет или адрес почтового отделения, куда нужно переводить деньги.

ВАЖНО

О нюансах

- Получить денежную компенсацию может только собственник квартиры. Если человек просто проживает в ней, то льгота ему не положена.

- Если жилье находится в собственности нескольких человек, и все они имеют право на льготу, тогда компенсацию может получить каждый. А если у одного льготника есть две квартиры, то скидку оформляют только на одну из них.

- Если человек имеет право получить денежную компенсацию сразу на нескольких основаниях, к примеру, он инвалид и пенсионер возрасте старше 70 лет, то льготы не суммируются. Получить можно только одну компенсацию.

- Льготы на капремонт начисляются исходя из площади квартиры. Для одиноко проживающих льгота установлена на 33 кв. м, если в квартире живет два человека, то 21 кв. м, если больше двух - 18 кв. м. За оставшуюся квадратуру граждане платят в полном объеме.

- Как происходит возврат денег. Сначала собственнику квартиры приходит счет с указанием полной суммы (без учета скидок), которую нужно оплатить за капремонт. А потом ему перечисляют деньги в виде компенсации.

КСТАТИ

Тарифы не поднимали

Тарифы на капремонт в Крыму не поднимались. Как и в прошлые годы, люди платят по 6,16 рубля за квадратный метр. Деньги идут в «общий котел». Узнать, когда в вашем доме проведут ремонт, можно на сайте: kaprem82.ru. Нужно кликнуть на окошко «Найти дом», затем выбрать вкладку «Дома в программе», ввести город или район проживания, улицу и номер дома, и перед вами появится информация по вашему жилью. Будут указаны сроки и виды работ. Этот процесс можно ускорить, если жители того или иного дома решат открыть спецсчет и сдавать как можно больше денег на ремонт.