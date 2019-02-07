В Севастополе строят первую часовню с купелью на месте источника, питавшего древний Херсонес

В Севастополе строят первую часовню с купелью, где все желающие смогут окунуться в чистейшую воду из источника, который много веков назад питал Херсонес.

Согласно преданию, именно этот источник перекрыл князь Владимир, когда осаждал древний город.

- Под землей еще в 988 году были проложены глиняные трубы. Они тянулись от Сарандинакиной балки до городища Херсонес - примерно километров десять. Это был секретный водовод. Если вспомнить историю, князь Владимир не мог осадить город, пока предатель не передал ему записку с информацией, что под землей находится вода, питающая местных жителей, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» экскурсовод Лев Лев. – Войско князя раскопало водовод, перекрыв городу воду. Херсонес сдался, а дальше последовал важный в истории момент – крещение Владимира и последующее крещение Руси. Поэтому строительство часовни именно на этом месте для церкви и города очень значимо.

Источник, кстати, обнаружили в 2018 году случайно - когда помощник благочинного Севастопольского округа по работе с семьей протоиерей Илья Алдошин осматривал место у Поклонного креста в районе Максимовой дачи, где планируют строить духовно-просветительский центр, музей и собор.

Так выглядела площадка до начала работ. Фото: предоставлено авторами проекта

Неподалеку заприметили заброшенный родник. Среди мусора и груды бутылок его было сложно разглядеть. Стали выяснять, что это за родник и установили его историческую значимость.

- Так как в Севастополе нет благоустроенных купелей, решили построить здесь часовню с купелью в греко-римском стиле. Одобрение получили у митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря и городских властей. Работы согласованы. Часовня будет носить имя священномученика Климента Римского – покровителя Руси, который в Инкерманских каменоломнях открыл водный источник, что являлось чудом, - поделился с «КП-Крым» протоиерей Илья Алдошин.

Строительство часовни началось с ноября 2018 года.

Работы уже в разгареФото: Анна МЕЛЬНИКОВА

Первые трудности, с которыми столкнулись рабочие – полностью заросший родник, причем неправильной формы, который пришлось выравнивать.

- Температура воды в источники пять градусов, во время работ в воде приходилось находиться чуть ли не по пояс и нырять. Это, по сути, водолазные работы, только без баллона, - рассказал гендиректор фирмы-застройщика Константин Семенов. - Весь конструктив часовни уже готов, доделываются ступени, ведущие в купель, собирается купольная часть, необходимо также облицовывать внутреннюю часть строения.

Работают, кроме этого, над гидроизоляцией, чтобы грунтовые воды не попадали в купель, и чтобы она оставалась чистой.

Часовня будет около 10 метров в высоту - вместе с крестом. Стены будут белоснежными, а крышу выложат черепицей красно-коричневого цвета. Купель будет расположена на три метра ниже часовни, ее выложат гранитными плитами и украсят мозаикой. Лестницу, ведущую к купели, тоже сделают гранитной – 17 белых ступеней.

Так будет выглядеть часовня. Фото: предоставлено авторами проекта

- Благодаря белому цвету прихожане смогут увидеть чистоту и прозрачность воды. Купель будет состоять из двух частей. Первая часть - для детей, глубиной около метра, вторая часть купели глубиной 1,5 метра - для взрослых. Что важно – воду в купели, как в бассейне менять не придется. Происходит самотек, и вода обновляется ежесекундно, - говорит бригадир на стройке Максим Лисицкий.

Открывается кран, набирается нужный уровень, остальная вода уходит в колодец.

Вокруг купели выложат тротуарную плитку, облагородят газон и посадят цветы.

- В течение года проверим воду, можно ли ее пить. Если экспертиза даст положительный результат, установим дополнительный кран, чтобы желающие могли набирать водичку, - говорит протоиерей Илья Алдошин.

Закончить работы планируют в апреле.

ЦИФРА

Более 1,5 миллионов рублей

Выделили меценаты на строительство часовни.