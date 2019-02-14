За госизмену и сепаратизм: Суд обязал СБУ открыть уголовное дело против организатора блокады Крыма

Шевченковский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное дело в отношении Ленура Ислямова - бизнесмена, организатора блэкаута и продуктовой блокады Крыма, командира незаконного вооруженного формирования "Батальон имени Номана Челебиджихана".

Копию указанного решения опубликовал на своей странице в Facebook адвокат Валентин Рыбин. Он еще в конце января написал в СБУ заявление, где попросил открыть в отношении Ислямова уголовное производство по факту государственной измены. Юрист напомнил, что с 4 апреля по 28 мая 2014 года бизнесмен и "комбат" занимал уже в российском Крыму пост вице-премьера.

Фото: Ленур Ислямов / Facebook

По мнению Валентина Рыбина, Ислямов заступил на упомяную государственную должность "из собственных корыстных побуждений, с целью сохранения движимого и недвижимого имущества на территории полуострова". Адвокат заявляет, что тем самым бизнесмен "фактически перешел на сторону врага в период вооруженного конфликта" и "нанес вред суверенитету и территориальной целостности Украины", а также "содействовал в проведении подрывной деятельности" против незалежной.

- Действия Ислямова вредили суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины, которые он, как гражданин Украины с высшим образованием, достоверно осознавал, - говорится в жалобе.

"Я РОССИЙСКИЙ ГРАЖДАНИН УЖЕ 19 ЛЕТ"

Правда, здесь следует отметить, что Ленур Ислямов до того, как бросить все и превратиться в "полевого командира" на границе с Крымом, был вполне успешным московским бизнесменом и украинского гражданства не имел. Вел бизнес на территории РФ (банк, продажа автомобилей), владел несколькими предприятиями в Крыму, в том числе - крупным медиахолдингом, транспортной компанией, сетью магазинов техники Apple.

Украинское гражданство Ислямов получил позднее, после переезда на Украину в конце 2014 года.

До этого он успел не только побыть вице-премьером в российском Совете министров республики, но и выступить с рядом громких пророссийских заявлений. Так, незадолго до назначения в 2014 году Ленур Ислямов выступил на заседании курултая крымскотатарского народа (национальный парламент, не является официальным органом власти, - ред.) с призывом поддержать вхождение Крыма в состав России.

- Я российский гражданин уже 19 лет, - заявил тогда Ислямов. - Диссидентами весь народ быть не может, один только человек может быть, бедный человек! Если скажете мне сейчас - иди в правительство, стань вице-преьмером или какая там высшая должность есть, я стану и сделаю так, чтобы вы все были завтра чем-то защищены.

Ислямов выступает на заседании курултая крымскотатарского народа в 2014 году. Фото: скриншот

После вступления в должность вице-премьера новоявленный чиновник продолжил свою риторику.

- Мы сможем сделать то, не удавалось сделать долгие годы, находясь в составе Украины, - говорил Ислямов в интервью собственному телеканалу ATR. - Это исторический шанс, если мы этого не сделаем, если мы популистски так отнесемся, мы, мол, не признаем (вхождения Крыма в состав Российской Федерации, - ред.)... это можно делать, только если люди безответсвенные, а мы ответственные люди!

МИЛЛИАРДНЫЙ ДОЛГ?

Кресло вице-премьера Ленур Ислямов покинул в мае 2014 года, через некоторое время - перебрался на Украину. Как заявлял ранее депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, причина до боли проста и банальна - деньги. По данным Бальбека, у Ислямова начались проблемы в бизнесе еще в 2013 году. Он набрал кредитов и не может их вернуть, а западные фонды уже на первом этапе обещали за информационную войну против российского Крыма около 25 миллионов долларов (1,6 млрд рублей по нынешнему курсу).

К 2015 году в Киев переехал почти весь крымский медиахолдинг Ислямова (радиостанцию Meydan, телеканалы ATR и Lale, интернет-издание "15 минут"). Но информационной войной бизнесмен решил не ограничиваться. Сначала собрал активистов и начал перекрывать дороги в Херсонской области, не давая провозить в Крым и обратно любые товары, а затем и вовсе устроил подрыв ЛЭП, через которые полуостров получал электроэнергию с территории Украины. За свет, к слову, исправно платили, но это не остановило экстремистов, а украинские власти не смогли с ними совладать.

Из участников блокады Ислямов сформировал "батальон имени Номана Челебиджихана", который расположился возле границы и стал "помогать" Госпогранслужбе, а на самом деле - обирал проезжающих через пункты пропуска граждан и устраивал всевозможные "патриотические" акции.

Штаб "гражданской блокады Крыма" в марте 2016 года. Ислямов - за столом в центре. Фото: скриншот с видеозаписи

В отношении Ислямова ФСБ возбудила уголовное дело, его объявили в федеральный розыск.

От российского гражданства новоявленный патриот незалежной не отказался, и открыто заявил об этом журналистам.

- Я был гражданином России, пока им и остался. И здесь, в Украине, мне тоже выдали украинский паспорт. А что в этом такого? - приводят слова Ислямова украинские СМИ. - Не смотрите на паспорт, смотрите на поступки.

Информация о серьезных долгах в 2016 году подтвердилась: Сбербанк России подал в Арбитражный суд Москвы иск о признании Ленура Ислямова банкротом. Сумма исковых требований к самому бизнесмену - более 1,16 млрд рублей. Столько же задолжала его жена Эльвира, которая является поручителем по кредитам и бенефициаром одной из принадлежащих "патриоту" фирм "Квингруп".

СПРАВКА КП

Валентин Рыбин - адвокат бывшего министра здравоохранения Республики Крым Петра Михальчевского (занимал пост с 27 февраля по 10 июня 2014 года). В начале 2018 года его задержали, обвинив в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины (ст. 110 и ст. 111 УК Украины), дело уже передали в суд.

КСТАТИ

Еще один известный проукраинский деятель Ильми Умеров, проживающий сейчас в Киеве, тоже занимал государственную должность в российских органах власти. До августа 2014 года (а Крым вошел в состав РФ 18 марта того же года) был председателем Бахчисарайской районной государственной администрации.

С 2015 года - заместитель председателя запрещенного в России "Меджлиса крымскотатарского народа". В 2016 году его задержали в Крыму, а в 2017 году - осудили за публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

Позднее Путин помиловал Умерова, и его отпустили. Он сразу же выехал в Турцию, а оттуда - в Киев.

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