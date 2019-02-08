В кругосветку на яхте: Как семья из Крыма с двумя маленькими бороздит моря и океаны

Многие мечтают все бросить и отправиться в путешествие по миру на яхте. Крымчанка Елена Сурикова и ее муж Василий именно так и сделали! Вот уже два года супруги бороздят Атлантический океан и Средиземное море вместе с детьми: старшему сыну Филиппу чуть больше трех лет, а младшей Оливии - всего год. "Комсомольская правда - Крым" узнала, как им это удается.

«ДАВАЙ КУПИМ ЯХТУ»

Елена выросла в Севастополе и с детства очень любила морские закаты. Каждый вечер провожала солнце в Каче.

- Я с мужем много путешествовала на авто. Мы пересекли всю Россию от Крыма до полярного круга в Териберке; позади остались дороги всех европейских стран, кроме самых маленьких. Таможни, документы, визы... очень много бумажной волокиты, очередей и взглядов сверху вниз. А мы так любим не сидеть на одном месте… Свободу передвижения могло дать только море и парус, - вспоминает жена кэпа (такое прозвище получил Василий уже на яхте).

Закаты - вот, что вдохновляло жену кэпа с детства. Фото: семейный архив Суриковых

Тогда Елена всерьез задумалась о собственных «парусах». Получила корочку шкипера и прошла в Турции двухнедельную практику. В 2016 году семья купила яхту в немецком городе Киль. Приобрести ее оказалось намного проще, чем автомобиль. Необходимые бумаги оформили всего за пару дней.

- Мы ходим под флагом Нидерландов - так было удобнее и быстрее все оформить. Регистрация флага на два года стоила 250 евро. Все заявки подали онлайн, и через три дня документы уже были у нас на руках в Германии, в Киле, где стояла яхта. Для Средиземного моря важно иметь страховку, ее оформили уже позже, у подхода к Гибралтару, - поделилась Елена.

УШЛИ В ЛЕТО

- К первому выходу мы готовились основательно и долго - целых два месяца, ведь это должен был быть выход в открытый Атлантический океан через Северное море, а осень - это суровое место для плаваний: сильные и холодные ветра, большая волна, шторма… непогода, - вспоминает Елена. - Поэтому все нужно было делать быстро: мне - освежать знания, полученные в яхтенной школе в Мармарисе три года назад, а Василию - схватывать все на лету, ведь у него совсем не было никакого опыта. Мы даже не знали, будет ли его укачивать на яхте!

Будущие морские волки изучали яхту два месяца, привыкали к оборудованию и управлению.

- Мы смотрели сотни часов видеолекций о погоде и нюансах в управлении, читали книги, и готовились морально и психологически. Мы хотели уйти в лето - на Канарские острова, я давно о них мечтала! Да и после полугода жизни за полярным кругом мы слишком сильно хотели отогреться от холода, – рассказывает жена кэпа.

15 сентября 2016 года путешественники отчалили из полюбившейся тихой гавани в Киле. За два года они проплыли воды Германии, Бельгии, Франции, Испании, прошли у берегов всей Португалии.

БЕРЕМЕННОСТЬ В МОРЕ

Младшей дочке – Оливии – сейчас чуть больше года. Всю беременность Елена провела на яхте, и ничуть не жалеет об этом. Пара с маленьким ребенком на борту прошла всю атлантическую Испанию, Португалию, зашла в Средиземное море и прогулялась до Балеарских островов, а потом остановилась в Торревьехе - это сотни морских миль.

- Вопреки стереотипам, беременность в океане мне показалась намного легче, чем на суше. Во-первых, не так жарко. Во-вторых, можно каждый день плавать в море, а это отлично разгружает спину. Еще на яхте очень много активностей. Например, залезть на рундук, чтобы открутить болтик. Мышцы находятся в отличной спортивной форме, потому что даже в штиль яхта покачивается, а тело работает, чтобы компенсировать крен и качку, - поделилась Елена.

Хотя не все было так гладко. В первые месяцы жену кэпа очень укачивало, особенно на стоянке в марине. В это время морские путешественники остановились в Португалии, чтобы обновить некоторые детали для яхты. Естественно, Елена не становилась на учет и не ходила на ежемесячные приемы к врачу. Конечно, и кучу анализов она не сдавала - на свой страх и риск.

Всю тяжелую работу на себя взял кэп, и во время переходов веревки и лебедки с кранцами - его занятие. Елена стоит у штурвала, несет вахты и швартовую.

- На последних месяцах особенно не попрыгаешь, но подвижность организма намного выше в сравнении с тем же состоянием на суше: больше ловкости, гибкость никуда не уходит, спина не начинает болеть на последних месяцах (как это обычно бывает), нет такого большого набора веса - ты в отличной форме без вреда для себя и для малыша, - вспоминает жена кэпа.

За несколько месяцев до родов пара начала планировать, как обеспечить появление нового члена семьи в максимально комфортных и безопасных условиях. За пару недель до родов Елена и Василий сошли на берег в Испании и сняли квартиру. Это была единственная суша за два года плавания по океану.

- Перерыв уйму форумов, мы узнали, что можно родить бесплатно в Испании, даже не имея специальной медицинской страховки. Спасибо нашим друзьям, которые помогли нам все организовать за пару дней. Мы не переживали за медицинские показатели и свое здоровье. У докторов наша история, конечно, вызывала изумление, но нам к этому не привыкать. Жизнь далеко за рамками комфорта - это то, к чему мы давно привыкли, - делится Елена.

Яхта на якоре, каждый нашел занятие по душе. Фото: семейный архив Суриковых

БУДНИ НА ЯХТЕ: БАССЕЙН ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И МЫТЬЕ ПАЛУБЫ

Просыпаются Елена и Василий около 9-10 утра, когда встают дети. Затем все идут на палубу, кто хочет – плавает. Потом завтрак, уборка и организация игрового пространства для детей: иногда для них на палубе делают веревочный городок или бассейн.

Нужно обязательно уделять внимание "плавучему дому": мыть палубу, убирать ржавчину, обрабатывать деревянный фальшборт.

- Мелких дел дел всегда много и я знаю точно, что даже уделяя двадцать четыре часа каждый день, этот список не иссякнет никогда, - улыбается Елена.

Деньги зарабатывают дистанционно: для этого обоим супругам нужны только компьютер и доступ в интернет.

- Обедаем, когда захотелось есть. В течение дня много плаваем, обязательно отдыхаем днем. С карапузами занимаемся по очереди и часто сменяем друг друга - они у нас очень энергичные. Вечером, если есть желание - высадка на берег, прогулки и экскурсии, поход в магазин или за топливом на заправку. Потом все вместе готовим ужин и отдыхаем на палубе, смотрим на закат и строим планы на завтра, - дополняет Елена.

Но это все - только во время отдыха на якорных стоянках. Во время перехода распорядок очень жесткий: Елена или Василий по очереди стоят на яхте (обычно по 3-4 часа). Другой в это время готовит еду, развлекает детей и помогает в навигации, если есть необходимость. Приемы пищи скромные – это сыр, колбасы, оливки, минералка, холодные супы: так меньше укачивает и не возникает тяжести в животе.

ПАПА МОЖЕТ, ПАПА МОЖЕТ ВСЕ, ЧТО УГОДНО!

Самый главный на яхте – Василий. Его все величают «кэп».

- Он бесстрашен и может починить все в океане руками, действительно все: перемотать генератор, сделать автопилот. Забилась топливная система в шторм? Не беда - мы заходим в порт с перевернутой бутылкой дизеля! Нет ничего невозможного, из палок и желудей он изготовит любую деталь. Мы варим аргоном, строим детали из эпоксидных смол, электрика, вода, нержавейка... Кэп вытаскивает нас из по-настоящему страшных волн, когда мой предел уже достигнут, - делится путешественница.

Яхта для детей – это, по ее словам, огромная игровая площадка. Они все время в движении и на свежем воздухе. Все время семья проводит вместе играя, занимаясь работами на яхте или просто передвигаясь между бухтами и островами.

Филипп – старший ребенок – уже любит ловить рыбу, шьет с мамой паруса, у него есть даже свой маленький якорь, с которым он практикуется каждый день.

- Попроси его принести любой инструмент, и он это сделает. Это очень здорово, что, наконец, пришло время, и он может нам помогать, - отмечает Елена.

Ее основные обязанности – следить за детьми, создать порядок, приготовить что-то вкусное для поднятия командного духа. Еще жена кэпа иногда рыбачит.

Елена - заядлая рыбачка. Фото: семейный архив Суриковых

Семья Суриковых, конечно, задумывается о будущем детей. Но снова перебираться на сушу пока не планирует.

- Посещать школу не хотим. Обучать будем удаленно, возможно, это будет иностранная школа - еще не изучали досконально этот вопрос. Есть огромное количество семей, которые путешествуют и обучаются таким способом. Это распространено у финнов, французов, американцев. А еще мы знаем две русские семьи, которые (одна с тремя мальчиками на борту, другая - с двумя девочками) идут вокруг света и удаленно обучаются. Мне кажется, у наших детей, выросших на воде, будет масса преимуществ - подвижный ум, крепкая психика, трезвость мышления, умение быстро находить общий язык и способность выйти из любой ситуации, - размышляет путешественница.

ДЕНЕЖКИ

На еду, топливо, интернет в месяц тратится минимум 250 евро.

Обслуживание лодки - менее 200 евро в год. На эти деньги путешественники покупают фильтры для моторного масла, эпоксидные смолы, стекловолокно, нержавейку, аргон для сварки: все детали на яхте Василий конструирует сам.

Чтобы экономить на электричестве, Василий установил солнечные панели и купил аккумуляторы. Компьютеры теперь заряжают от них. Раньше для этого использовали дизель-генератор, он тянул много топлива.

Зарабатывают Елена и Василий удаленно, оба - айтишники-фрилансеры.

Фрилансер Василий за работой. Фото: семейный ахив Суриковых

- Пара солнечных панелей, два ноутбука, мобильный интернет... и совершенно не важно - живем мы в палатке на Фиоленте в Крыму или снимаем однушку в Териберке за полярным кругом. Наш домашний "офис" всегда под рукой, а проекты мы обсуждаем за завтраком с видами "на миллион". Если нужно заработать - бросаем якорь у берега и делаем проект, получаем перевод и отправляемся к другому острову мечты. Сейчас заниматься фрилансом уже тяжелее - большая часть времени уходит на карапузов, поэтому нам нужно перейти на другой уровень заработка: мы готовимся запускать свой онлайн-проект и уже несколько месяцев публикуем и зарабатываем на развлекательных репортажах в блоге «Детки в кругосветке» - рассказывает о буднях жена кэпа.

Статьи о своем образе жизни Суриковы пишут для русских и заграничных журналов, это тоже – часть их заработка.

КОНКРЕТНО

Что едим?

В обязательном порядке Суриковы покупают:

Проголодались? Всегда можно выловить морского обитателя. Фото: семейный архив Суриковых

- В магазин ходим раз в 3-4 дня и закупаемся на 20-30 евро в среднем. Из приятных бонусов такой жизни: каждый раз, когда мы покупаем мороженное или тортик, мы не стремимся съесть поменьше, чтобы хватило на подольше - мы можем съесть все и сразу! Ведь хранить мороженное без холодильника нет смысла, а за фигуры мы не боимся. Путешествия под парусом - это тяжелый физический труд, и мы благодаря этому всегда в отличной форме. Мы питаемся так же, как и обычные люди, но готовим максимум на два дня, а мясо и рыбу едим свежими. Овощи и фрукты можно запасти на несколько дней, за морепродуктами и рыбой мы охотимся. В плавания любим брать с собой сухофрукты - это отличный источник энергии. На ходу - ловим рыбу. Часто балуем себя сгущенкой. А Филипп с удовольствием уминает за обе щеки хамон с оливками, - поделилась рационом Елена.

Пищу на яхте готовят, набирая соленую воду за бортом. Ведь пресную все равно бы пришлось солить. Посуду также моют в соленой воде; то же и со стиркой, влажной уборкой.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Суриковы ставят смелые цели: хотят пройти вокруг света по меридианам через все континенты и полярные широты.

- Мы зайдем во все самые малоизученные уголки не только с целью посмотреть, но и изучить их, а для этого мы позовем в свою экспедицию ученых и исследователей. Во время первой кругосветки мы соберем и опробуем все свои конструкторские идеи и во вторую отправимся уже на катамаране, специально построенном на верфи и подготовленном для очень суровых условий.