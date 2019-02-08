"Есть неровности, но ехать кайф": Автолюбители об открывшемся участке трассы "Дубки-Левадки"

Всего сутки прошли с того момента, как в районе Симферополя открыли 9-километровую объездную дорогу "Дубки-Левадки". Участок трассы соединил села и обеспечил транзитному транспорту возможность не заезжать в город, а выехать сразу в сторону Севастополя, на юго-запад Крыма или на запад, где находится поселок Николаевка.

- В рамках федеральной целевой программы правительством РФ по поручению президента были выделены деньги - 6,1 миллиарда рублей. Транспортные потоки уйдут с центральных улиц крымской столицы и, соответственно, сократится расстояние для тех, кто хочет поехать со стороны Николаевки и тех, кто следует до Бахчисарая и Севастополя. Дорога современная, все знаки установлены, разметка есть. Это будет, конечно, сокращение времени для автолюбителей. На протяжении всей трассы установлено освещение, коллеги докладывают о завершении установки дорожных знаков. За содержание и уборку будут отвечать республиканские органы власти. Кроме того, к каждому участку дороги будет прикреплен ответственный. Это же касается и других крымских дорог, - сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

Как теперь можно ехать. Фото: пресс-служба "Сибавтобан"

Основные характеристики трассы «Дубки-Левадки»:

Водители уже успели оценить качество новой трассы. Некоторые смогли даже заблудиться:

- Конечно, дорога неидеально гладкая, но все же кайф).

- Причина отдельных "неровностей" - открывали, не отмыв щетками от грязи. За пару дождей сойдет строительная грязь.

Грязь на трассе. Фото: Александр Данилов

- Ехал, как обычно, а тут - бац! Кольцо и съезд! Отличная разгрузка!

- На кольце будьте аккуратны… Я сегодня немножко растерялась и не сразу сообразила, где оказалась.

- Хорошо, что дорогу открыли, но по ощущениям она какая-то неровная, бугристая. Вот когда едешь по Крымскому мосту, там сразу ощущается, что нет неровностей.

Напомним, четырехполосную трассу объездной дороги на участке Дубки-Левадки начали строить под Симферополем в феврале 2017 года. По контракту, новую дорогу должны были построить до 31 августа 2018 года. Но завершение строительства переносилось из-за того, что с собственником одного из участков шли судебные разбирательства.

В начале ноября 2018 года был открыт первый путепровод на пересечении трассы Дубки-Левадки с дорогой Чистенькое-Трудолюбово.

В будущем построенный участок станет частью трассы "Таврида" в рамках 5 и 6-го этапов ее строительства в 2020 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На объездной дороге "Дубки-Левадки" под Симферополем частично откроют движение в ноябре

Транспорт сможет двигаться по первому путепроводу (подробнее)

Движение автомобилей на объездной "Дубки-Левадки" откроют до конца 2018 года

Она готова на 84% (подробнее)