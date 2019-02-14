5 самых романтичных мест в Крыму: Куда пойти на 14 февраля

Менгиры в селе Родниковое

В живописной Байдарской долине, в районе Севастополя, в селе Родниковое находятся три каменные глыбы, торчащие из-под земли. Это скельские менгиры, названные так в честь бывшего названия села - Скеля.

Эзотерики говорят, что это неизведанные и уникальные сооружения планеты, назначение которых доподлинно неизвестно. По одной из версий, менгиры использовали во время обрядов и ритуалов.

Краеведы считают, что они старше египетских пирамид.

Самый высокий менгир в Родниковом достигает 2,8 метра.

Три менгира образуют треугольник, где, по словам старожилов, под землей якобы проходят потоки энергии. Встав посередине, человек может этой энергией подзарядиться. Камни выполняют роль передатчиков электромагнитного поля.

- Согласно поверьям, если парень сделает предложение руки и сердца своей возлюбленной, держась при этом одной рукой за менгир, их отношения будут прочными и долговечными, - поделился с «КП» проводник по местам силы Лев Лев.

Фото: Тамира Шихалиев.

Как добраться?

Проще всего по трассе Севастополь-Ялта. За Балаклавой следует найти поворот на Орлиное. В центре поселка будет поворот на поселки: Павловка, Подгорное и Родниковое. На въезде в поселок Родниковое находится поселковый клуб, напротив которого стоят Скельские менгиры.

2. Водопады на реке Бага

Вода издавна являлась некой живительной силой, придающей энергию и очищающей от всего негативного. Поэтому экскурсоводы рекомендуют влюбленным совершить поход к реке Бага, где находятся живописные трехкаскадные водопады. Имейте в виду, летом они пересыхают и не выглядят так притягательно, как зимой и весной.

- Искупавшись в водопаде, чувства станут крепче, ярче и богаче. А если еще разбить походную баню и в феврале сначала попариться, а затем окунуться в прохладную, чистейшую воду, этот день влюбленные запомнят надолго как один из насыщенных и эмоциональных, - уверен Лев.

Как добраться?

Село Новобобровка. Приехать следует в Байдарскую долину, куда ходят автобусы с автостанции на 5-м километре в Севастополе. Рейсы №37, №182 и №183.

Фото: Виктория Ступина.

3. Водопад Кобалар

Вне конкуренции считается один из красивейших водопадов полуострова - Кобалар. Или как его еще называют - Козырек.

- Считается, если парень и девушка искупаются в нем, то жизнь будет долгой и счастливой. Но придется испытать себя на прочность в холодной воде, так как летом водопад, как правило, пересыхает, и окунуться в него можно лишь зимой или весной. Опять же, в помощь - походная баня! - говорит экскурсовод.

Совершая поход к водопаду, влюбленные пройдут по долине, окруженной горами. Природа словно прячет от посторонних взглядов свои сокровища в виде живописных мест.

Дойдя до водопада, перед глазами открывается потрясающая картина: ручей с высоты 14 метров падает в небольшое озеро с кристально чистой водой. Словно великан подставил ладони и собирает живительную влагу, чтобы напиться.

Фото: Константин Белый.

Как добраться?

Добраться к водопаду из Севастополя проще от автостанции «5-й километр». Автобус следует по маршруту до села Передовое. От остановки надо идти по асфальту вниз, мимо Нижнего озера. Через 100 метров асфальт сменится грунтовкой. Дорога приведет к низине, через которую протекает речка.

4. Каменные грибы

Уникальный памятник создала природа. Глядя на долину, усеянную, словно после дождя каменными грибами, не верится, что к их созданию не приложил руку человек.

Некоторые ученые считают, что каменные плиты, из которых появились «шляпки», сохранились с юрского периода. А их основания образованы камнями и землей.

Ходят легенды, что девушка, которая прикоснется к ножке «гриба» обретет любовь, а парень - мужскую силу и богатырское здоровье.

Как добраться?

От Алушты следует ехать по трассе Алушта-Судак на маршрутке до села Рыбачье. Выйти следует на 16-м км трассы, и свернуть налево, на грунтовую дорогу. Далее поможет указатель.

Фото: Алексей Егоров.

5. Волшебный камень в Воронцовском дворце

Парк на территории красивейшего Воронцовского дворца сам по себе является романтическим местом, где чувства раскрываются и душа поет.

Закрепить любовные отношения поможет «волшебный» камень.

Краеведы рассказывают примету: если найти у ручья большой камень, весь покрытый зеленым мхом и различными надписями, влюбленные должны одновременно к нему прикоснуться. А далее - загадать желание. Но не для себя, а для своего любимого человека.

Загадывая желание, надо поцеловаться, и тогда оно непременно сбудется.

Как добраться?

Из Симферополя - на автобусе «Симферополь-Ялта» (от ЖД-вокзала).

Из Ялты - на маршруте №132 (из центра Ялты) или на №102 (с автовокзала Ялты) до конечной остановки «Воронцовский дворец», которая находится в Алупкинском парке. Далее - пешком по асфальтированной дороге 10 минут до Северного Парадного Двора.

Так же можно доехать на маршрутах №107 или №115 (с автовокзала Ялты) до остановки «Автостанция», далее - пешком 15 минут до западных ворот Воронцовского дворца.

Из Севастополя - на автобусе «Севастополь-Ялта» до остановки «Питомник», далее - по пешеходному переходу перейти на другую сторону дороги, и на маршруте №1A до остановки «Автостанция». Так же можно доехать на прямом автобусе «Севастополь-Алупка». От остановки «Автостанция» -пешком 15 минут до западных ворот Воронцовского дворца.

Фото: пресс-служба дворца.

В ТЕМУ

Загадать желание влюбленные могут и в таких местах полуострова:

- повязав ленточку на дереве желаний в Судаке у Генуэзской крепости;

- найдя один из десяти засыпанных колодцев в евпаторийских кенасах во дворике;

- отыскав центральный камень (алтарь) в Храме Солнца у подножия горы Ильяс-Кая;

- кинув монетку в кувшин, расположенный на дне Красной пещеры;

- забраться в грот под камень с падающей водой в водопаде Серебрянные струи;

- потерев «волшебную» трость памятника Александру Куприну в Балаклаве;

- влезть в место раскола камня на Демерджи «Разбитое сердце» - и тогда сердца влюбленных никогда не разобьются;

- испить воды из святого источника Сурб-Хач;

- если влюбленные хотят быть вместе всю жизнь, надо, загадав это желание, спуститься, целуясь на каждой ступеньке лестницы любви в Симферополе.

- окунувшись в Чашу любви на Тарханкуте.