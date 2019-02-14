Есть ли опасность подхватить болезнь из-за вспышки кори на Украине?

На Украине - вспышка кори. С начала года от осложнений погибли 8 человек. Несмотря на то, что за январь уже заболели более 15 тысяч человек, в незалежной не считают это эпидемией.

Жители Крымского полуострова тем временем не на шутку обеспокоены - ведь многие ездят в соседнее государство проведывать родственников, и могут привезти вирус домой, в Крым.

- С начала года в Крыму и Севастополе зарегистрировано 15 случаев заболеваний корью. В Симферополе четыре заболевших, в Севастополе - 4, еще столько же выявлено в Бахчисарайском районе. Два случая кори зарегистрированы в Джанкойском районе и еще один - в Симферопольском, - сообщили «КП-Крым» в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.

В Роспотребнадзоре при этом подтвердили, что половина заразившихся подхватили корь на Украине.

1. Как распознать болезнь?

- Корь очень похожа на острое респираторное вирусное заболевание. В первые 3-4 дня болезни характерно повышение температуры, кашель, насморк, конъюнктивит, - рассказывает детский врач-инфекционист Наталья Рымаренко.

Сыпь появляется, по словам медика, на 4-5 день болезни, а вместе с ней повышается температура. Сначала пятна покрывают лицо и шею. Затем сыпь поражает туловище и верхнюю часть конечностей, а потом пятна появляются внизу. Характерно, что пятна не чешутся.

- Врач сможет распознать корь еще до появления сыпи. На слизистой оболочке щек появляются мелкие белесоватые, окруженные узкой красноватой каемкой пятна. Это характерный признак заболевания, - отмечает Рымаренко.

2. Какие бывают осложнения?

По ее словам, корь опасна осложнениями, которые настигают людей со слабым иммунитетом. Это пневмония, энцефалит, отит, поражение глаз и нервной системы.

- От кори нет специфического лечения, то есть препарата, который нарушает развитие вируса. Например, при ветрянке мы можем дать цикловир. А против кори нет антибиотиков. Помогут только жаропонижающие и снимающие интоксикацию препараты. Они облегчает симптомы. От осложнений никто не защищен, поэтому нужно обязательно прививаться, - советует врач.

3. Когда и где можно сделать прививку?

По Национальному календарю профилактических прививок РФ иммунизацию против кори проводят детям дважды: первую - в возрасте 1 года, вторую ревакцинацию -в 6 лет.

Обязательную иммунизацию с 36 до 55 лет проходят работники медицинских и образовательных организаций, сотрудники сферы торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, работающие вахтовым методом, а также сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу РФ. Взрослым рекомендуют делать прививку с 18 до 35 лет и с 36 до 55 лет. Можно обратиться в поликлинику к терапевту, он даст вам направление на прививку. При предъявлении полиса ОМС процедура бесплатная.

- На сегодняшний день все медицинские организации полуострова в полном объеме обеспечены медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики кори, - сообщили специалисты Роспотребнадзора.

ЦИФРА

1200 крымчан уже сделали прививки против кори в этом году.

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