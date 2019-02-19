2019-02-19T20:45:21+03:00
Досуг

Суперлуние в Крыму: жители полуострова 19 февраля наблюдают необычное астрономическое явление

Люди делятся завораживающими снимками в соцсетях [фото]
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В Луне в буквальном смысле отражается часть земного шараВ Луне в буквальном смысле отражается часть земного шараФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

Вечером 19 февраля крымчане могут наблюдать необычное астрономическое явление -суперлуние. Это происходит в момент наибольшего сближение Луны и Земли. Подписчики в социальных сетях уже начали активно делиться фотографиями и писать комментарии.

Кстати, на официальном сайте Московского планетария сообщается, что к полуночи Луна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом.

В центре Симферополя жители тоже могут полюбоваться необычным явлением Фото: Александра КОРШУНОВА

В центре Симферополя жители тоже могут полюбоваться необычным явлениемФото: Александра КОРШУНОВА

- Какая красота! Очень редко такое можно увидеть. Здорово было бы, конечно, наблюдать за этим в телескоп, - написала жительница Симферополя Александра.

Местные жители активно делятся снимками в социальных сетях. Фото: Иван Русский

Местные жители активно делятся снимками в социальных сетях. Фото: Иван Русский

- Вот такая таинственная и загадочная луна красуется у меня за окном. Из-за такого яркого света ее можно смело называть ночным солнцем, - делится впечатлениями Елизавета.

Красотой Луны наслаждаются и жители Севастополя Фото: Юрий ЮГАНСОН

Красотой Луны наслаждаются и жители СевастополяФото: Юрий ЮГАНСОН

Некоторые фотографии напоминают картины. Фото: Светлана Табольская

Некоторые фотографии напоминают картины. Фото: Светлана Табольская

СПРАВКА «КП»

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Кровавое Суперлуние-2018": лучшие кадры со всего мира

Мы собрали самые интересные фото Суперлуны, сделанные фотографами в разных уголках планеты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«От мала до велика»: площадки чтений, первые звездные участники и новости кастинга
Стали известны площадки, на которых пройдут чтения «От мала до велика», и имена первых знаменитостей-участников. Обычные пользователи также успеют присоединиться к чтецам проекта — онлайн-кастинг продлен до 30 ноября
Новости 24
Пятеро крымчан могут сесть в тюрьму за организацию подпольного казино
В центре Севастополя 23 февраля ограничат движение транспорта
Уличное освещение в Симферополе восстановят к 2020 году
В 2019 году в Крыму заменят 900 лифтов
Служебная собака Арчи не пропустила в Крым упаковку транквилизаторов
Крым на форуме в Сочи заключил инвестсоглашения на 12 миллиардов рублей
Глава Крыма назвал «вопиющей» ситуацию с керченскими автобусами
На «проклятом» перекрестке в Симферополе «Газель» столкнулась с автобусом
В Крым не пропустили гражданку Украины с фальшивым паспортом
В Крыму уничтожили почти 10 тонн краснодарского мяса "без маркировки"
В Крыму орудовали супруги-грабители
В Ялте запретят строительство на площади Советской
Погода в Крыму на 19 февраля: без осадков и до +8 градусов
Центральные улицы Симферополя 19 февраля останутся без света
В Керчи благоустроят четыре сквера
Севастополь: В Херсонес Таврический на экскурсию пришли 3 павлина
В Севастополе начнут выпускать парковочные абонементы
Двое мужчин обокрали магазины на Южном берегу Крыма почти на 2 миллиона рублей
Ялта: Угонщик разбил автомобиль на глазах хозяина
Из-за аварии часть Симферополя осталась без воды
В Крыму браконьеры могут получить срок за незаконный вылов пиленгаса
Морпехи из Севастополя прыгают с парашютом из самолетов и вертолетов
Птица оставила без света часть Симферополя
В Ялте к началу курортного сезона появится приют для бездомных людей
У симферопольских «стихийщиков» изъяли 49 килограммов мяса
В Крыму 18 февраля до +7 градусов
В Большой Ялте построят новую пожарную часть
В Крыму за прошлую неделю на пожарах погибли 4 человека