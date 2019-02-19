Суперлуние в Крыму: жители полуострова 19 февраля наблюдают необычное астрономическое явление

Вечером 19 февраля крымчане могут наблюдать необычное астрономическое явление -суперлуние. Это происходит в момент наибольшего сближение Луны и Земли. Подписчики в социальных сетях уже начали активно делиться фотографиями и писать комментарии.

Кстати, на официальном сайте Московского планетария сообщается, что к полуночи Луна достигнет максимальной высоты над южным горизонтом.

В центре Симферополя жители тоже могут полюбоваться необычным явлениемФото: Александра КОРШУНОВА

- Какая красота! Очень редко такое можно увидеть. Здорово было бы, конечно, наблюдать за этим в телескоп, - написала жительница Симферополя Александра.

Местные жители активно делятся снимками в социальных сетях. Фото: Иван Русский

- Вот такая таинственная и загадочная луна красуется у меня за окном. Из-за такого яркого света ее можно смело называть ночным солнцем, - делится впечатлениями Елизавета.

Красотой Луны наслаждаются и жители СевастополяФото: Юрий ЮГАНСОН

Некоторые фотографии напоминают картины. Фото: Светлана Табольская

СПРАВКА «КП»

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня. Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

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