Вечная «Коммуна» несет вахту в Черном море уже более 100 лет

«Коммуну» в Стрелецкой бухте - одной из самых красивейших бухт Севастополя - видно издалека. На двух гигантских металлических гондолах, соединенных в единый корпус, стоят четыре массивные арки, предназначенные для спуска и подъема подводных аппаратов. Эдакая махина, больше смахивающая то ли на железнодорожный мост, то ли на огромный катамаран. Катамаран и есть. Это аварийно-спасательное судно катамаранного типа. Самый первый спасатель подводных лодок в России!

Как «Кати Сарк» для англичан, так, пожалуй, «Коммуна» для россиян. Только чайный клипер уже давно музей, а царский пароход, как 103 года назад заступил на службу, так до сих пор в строю - в составе поисково-спасательных сил Черноморского флота до сих пор несет вахту в море. Журналисты "КП-Крым" побывали на легендарном судне.

Вперед, по трапу! При изготовлении корпуса судна применялась особая вязкая ковкая корабельная сталь. И его не трогает коррозия.Фото: Анна САДОВНИКОВА

ПИАНИНО С ДВУХГЛАВЫМ ОРЛОМ В КАЮТ-КОМПАНИИ

- Блэк! Вишня! Тише, ти-и-ише! - урезонивает двух зубастых охранников наш встречающий - второй механик «Коммуны» Виктор Михайлов, и, объясняет, пока мы поднимаемся по трапу: - Блэка привел сюда бывший капитан. А Вишня попала к нам после того, как ее мать загрызла овчарка. Прибилась она к Блэку, тот и привел ее на судно. Теперь они неразлучные друзья. Ни одного чужака на судно не пустят.

Вишня щенком прибилась к судну, после того как ее маму загрызла овчарка. На палубе у нее и Блэка есть свой кубрик - моряки сколотили будку.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Экипаж собак любит, подкармливает.

- Впору уже обоих на диету посадить, - смеется Виктор, провожая нас в кают-компанию.

Первое, что в ней бросается в глаза - дореволюционное пианино. Откроешь крышку - а на ней двуглавый орел красуется.

- Чудом сохранилось! Более сотни лет здесь! - вводит он нас в экскурс. - Оно было выпущено в 1914-м русской фортепианной фабрикой братьев Дидерихс. Как в те времена поставили, так и стоит. Ремонтировали, настраивали, конечно. Хоть сейчас садись и музицируй!

Пианино в офицерской кают-компании было установлено во время постройки судна.Фото: Анна САДОВНИКОВА

«Чудо» объясняется просто: во время очередного ремонта двери уменьшили, и инструмент в них не пролезал. Это его и спасло.

Фотограф "КП-Крым" Анна Садовникова: "Дотронуться боязно. Больше ста лет инструменту!"Фото: Марина СИЗОВА

В кают-компании как-то по-особому уютно стоит старинный камин (даром, что имитация), на нем - громоздкие подсвечники, старинные часы и архивные фотографии.

На стене - снимок крестной мамы судна - великой княжны Марии, дочери Николая II. Промозглым ноябрем, 17-го числа, ноября месяца 1913 года 14-летняя княжна разбила бутылку шампанского о борт нового корабля, спущенного на воду, и названного «Волхов». В торжественной церемонии участвовал сам император.

Имя кораблю якобы дала сама великая княжна, по одной версии - по имени реки в Новгородской области. По другой - в честь волхвов, которые первыми принесли дары новорожденному Христу.

Это были времена первых подводных лодок в Российском Императорском флоте. Требовалось создать плавучую спасательную базу, которая оказывала бы помощь попавшим в беду экипажам субмарин, поднимала затонувшие подлодки и ремонтировала - возвращала их в строй.

Так и появился «Волховъ», намного опередив по своим техническим возможностям «первопроходца» этого типа кораблей - немецкий «Вулкан», который брался за пример при разработке специалистами Путиловского завода (Санкт-Петербург).

Судну больше ста лет. Оно было заложено на Путиловской верфи Санкт-Петербурга.

Андреевский флаг на судне подняли 14 июля 1915 года. Корабль вошел в состав Балтийского флота. Первое боевое крещение принял, когда в 1917-м поднимал печально известную российскую субмарину АГ-15 с погибшими подводниками. (см. пункт 1 рубрики «Конкретно»).

Никогда не снимают Андреевский флаг.Фото: Анна САДОВНИКОВА

ХОДИЛ ПОД ПАРУСАМИ

Из теплой кают-компании выбираемся на палубу. Честно говоря, сейчас даже не верится, но когда-то это судно-катамаран ходило под огромными белыми парусами!

- Мачта располагалась там, где сейчас штурвальное колесо, - показывает Михайлов. - С царских времен остались и эти огромные четыре барабана с тросами - именно они позволяют погружать спускаемый аппарат на глубину до 1 километра.

Над палубой высится рулевая рубка, раньше ее не было. Ходовой мостик расположен на высоте 22 метра от уровня моря. Многое здесь - с царских времен - штурвал, машинный телеграф, табличка с гербом Путиловского завода, кое-где встречаются и дореволюционные таблички.

В 1915-м судно вошло в состав Балтийского флота.Фото: Анна САДОВНИКОВА

На корабле размещались ремонтная мастерская, склад торпед, оборудование для зарядки батарей подводных лодок, несколько водолазных станций.

- А правда, что «Коммуна» до сих пор на плаву благодаря специальной стали, которую использовали во время строительства и состав которой якобы ныне утерян?

- Да, корпус корабля изготовлен из путиловской стали и пусть сейчас находится не в идеальном состоянии, но в рабочем. Уже 103 года корпус «Коммуны» как новенький - коррозия его не трогает, - рассказывает Виктор.

"Коммуна" - судно-катамаран, состоит из двух корпусов, скрепленных четырьмя 18-метровыми арочными "фермами".Фото: Анна САДОВНИКОВА

Лет пять назад эксперты даже брали кусок этой стали с «Коммуны» на экспертизу. И подтвердили, что тягучую и крепкую сталь мастерам при строительстве судна удалось получить методом воронения (оксидирования). Судно столь крепкое благодаря наличию труднорастворимой плотной оксидной пленки, которая обладает высокими адгезионными свойствами к металлу. Она и препятствует коррозийному разрушению.

Чувствуете размеры?.. Маленькие точки - это журналисты "КП-Крым".Фото: Анна САДОВНИКОВА

Корпус у судна не сварной, как у нынешних судов, а клепанный. В те времена сварка еще не использовалась, стальные листы сшивались заклепками. Всего на постройку ушло 1360 пудов заклепок. Одна из них якобы золотая.

- Не нашли еще золотую заклепку? - спрашиваем.

- Это же легенда, - смеется наш гид. - От первых капитанов, скорее всего, пошло, чтобы экипаж добротнее чистил корпус судна.

Изначально экипаж насчитывал 156 человек. Сейчас только 32.

- Конечно, теперешней системы кают тогда не было. В каютах располагались лишь капитан и старпом. А остальные члены экипажа отдыхали в кубриках, расположенных по всему кораблю, - рассказывает Виктор.

Вид на нос.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Упираемся в железную дверь - здесь находится одно из главных помещений - камбуз. Раньше готовили на дровах, и расположен камбуз так, чтобы огонь и искры не летели на паруса. Интерьер в столовой не сохранился, но фактически не поменялся - деревянные столы и скамьи занимают большую часть.

Если вы попадете на судно, обязательное место, куда вас сводят, это судовая церковь.

В одном из кубриков расположена корабельная церковь Николая Чудотворца.Фото: Анна САДОВНИКОВА

На входе висит икона Николая Чудотворца - покровителю моряков и путешественников. Горят лампадки, свечи. Стены увешаны иконами из местных храмов и монастырей, которые были подарены «Коммуне» священнослужителями.

- Я верую. Прихожу часто сюда, особенно перед выходом в море. Правильно в пословице говорится, «Бога не узнаешь, пока в море не побываешь», - говорит Виктор Михайлов.

Стены увешаны иконами из местных храмов и монастырей.Фото: Анна САДОВНИКОВА

СПАСЛИ СОТНИ ЖИЗНЕЙ

«Волховъ» стал «Коммуной» на следующий же день после образования СССР, 31 декабря 1922 года. Так решил экипаж. Веление времени: «Наш паровоз вперед лети, в Коммуне остановка».

Первая мировая. Революция. Год 1928-й. Он особенный - памятная зарубка в «коммунарской» истории - подъем английской подлодки «L-55». Останки британских подводников были переданы на родину. (См. пункт 3 рубрики «Конкретно»).

Вторая мировая, место дислокации - блокадный Ленинград. Весь экипаж награжден медалями - за оборону. Это дорогого стоит (см. пункт 2 рубрики «Конкретно»).

Затем перестройка. Развал СССР и развал флота. Корабль тогда чуть не растащили по винтикам. Во время раздела советского Черноморского флота между Россией и Украиной моряки «Коммуны» первыми подняли на мачте Андреевский флаг - сразу показав, с кем прочно связывают свою судьбу. И снова возрождение флота…

Чего только не перевидала «Коммуна» за свой век, но как стойкий боец оставалась в строю и несла службу.

На верхней палубе.Фото: Анна САДОВНИКОВА

«Коммунары» за все время службы спасли сотни жизней. Подняли более 100 затонувших подводных лодок, а также торпед, ракет и других объектов.

В послевоенное время, в 1954-м, корабельного ветерана отправили на заслуженный капремонт в Голландию - поставили голландские дизели (в 80-х их заменили на отечественные). И он снова заступил на боевое дежурство.

Казалось бы, после этого «Коммуне» жить да служить. Но в 50-60 годы советский военно-морской флот развивался стремительно. Появлялись новые подлодки, которые были больше по размерам и водоизмещению, чем прежние.

«Коммуна» стала мала для исполнения своих привычных обязанностей (водоизмещение всего 3000 т) и уже не могла проводить операции по спасению современных субмарин.

Но чья рука могла подняться, чтобы списать корабль в хорошей форме? И было принято решение использовать «Коммуну» в основном как носитель для испытания глубоководных аппаратов.

В 1967-м «Коммуну» перегнали с Балтики на Черное море, постоянным местом ее прописки стал Севастополь.

Место прописки - Севастополь.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Здесь «бодрого ветерана» основательно модернизировали - переделали его под спуск и подъем глубоководных аппаратов - мини-подлодок, предназначенных для обследования на больших глубинах аварийных и затонувших объектов - как с водолазами, так и самостоятельно.

Вначале АС-8, затем АС-5 , которого заменит «Пантера Плюс», а сейчас - АС-28. Он способен поднять с аварийной подлодки до двадцати подводников. Скорость - 3,7 узла, максимальная глубина погружения - до километра, автономность плавания - 39 километров, 120 часов, с пассажирами - 10 часов.

АС-28 способен поднять с аварийной подлодки до двадцати человек.Фото: Анна САДОВНИКОВА

Сейчас весь экипаж «Коммуны» - гражданский. Хотя изначально это, конечно же, был военный корабль. И сейчас иногда «Коммуна» даже обижается, когда называешь ее судном.

Да-да, ведь у нее, как и любого корабля, есть свой характер.

- Какой? - спрашиваем капитана.

- Капризный, - смеется Сергей Попов, 13-й капитан «Коммуны» за ее неспокойный век. - Но, конечно, ладим, договариваемся.

Сергей Попов - капитан «Коммуны».Фото: Анна САДОВНИКОВА

Сергей Иванович, нынешний капитан, в свое время работал на спасательном буксире в Аденском заливе, испытывал противокорабельные ракеты «Уран», боролся два года с пиратством в Экваториальной Гвинее на военных кораблях, и даже спасал от них российского путешественника Федора Конюхова, который управлял судном и совершал проход от Сейшельских островов в Красное море.

- «Коммуна» признана объектом морского наследия России. Это охранная грамота? Ей бы музеем стать?. - говорим членам команды.

- Нельзя нашей «Коммунушке» ни в утиль, ни рестораном быть. Ей бы памятником стать кораблестроителям, морякам и водолазам.

Чайки за бортом.Фото: Анна САДОВНИКОВА

КОНКРЕТНО

ТРИ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТА О "КОММУНЕ"

1. Первая спасательная

Свое первое боевое крещение «Волхов» принял летом 1917 года. Его отправили поднимать подлодку «АГ-15», затонувшую в Аландских шхерах. Нелепая случайность, банальная халатность привела к большой трагедии. Кок зазевался и спалил сковородку то ли с котлетами, то ли поджаркой для борща. И чтоб проветрить камбуз, открыл кормовой люк подлодки. А в этот самый момент командир решил провести учебное погружение. «АГ-15» с открытым люком камнем ушла на дно. К месту аварии «Волхов» прибыл, когда спасать уже было некого - 8 человек к этому времени спаслись, 18 погибли. После подъема «Волховым» подлодки из «АГ-15» откачали воду и извлекли тела погибших моряков.

2. Весь экипаж награжден «За оборону Ленинграда»

Судно стояло на Неве, полностью в маскировочной сетке. Но «Коммуне» все равно досталось во время немецких бомбардировок. На корабле было размещено больше десятка зенитных пулеметов. В неотапливаемых машинных отделениях и мастерских - собачий холод, около минус 10. Нормы судоремонта экипаж умудрялся выполнять на 250-300%. Это при блокадной-то норме хлеба в 300 грамм. И некомплекте - часть моряков ушла на сухопутный фронт. Оставшиеся ремонтировали поврежденные корабли и подводные лодки, обеспечивали работу Ладожской «Дороги жизни», обучали водолазов, восстанавливали разрушенный город. Весь экипаж был награжден медалями «За оборону Ленинграда».

3. Благодарность англичан

В 1928 году «Коммуна» участвовала в спасательной операции по вызволению из морской пучины английской субмарины L-55, атакованной нашими эсминцами в 1919-м в водах Финского залива.

Спустя годы на него наткнулся один из советских тральщиков - случайно зацепил тралом. Новейшая субмарина английского флота представляла интерес для советских конструкторов подлодок - и было решено ее поднять.

Основные работы по подготовке и подъему «L-55» были выполнены специалистами севастопольской судоподъемной партии ЭПРОНа. Это было непросто - залив не был полностью очищен от мин. Когда подлодку подняли, выяснилось, что она, уклоняясь от атаки, подорвалась на мине. Останки английских подводников передали на их родину. Это вызвало тогда широкую огласку и общественный резонанс за рубежом. И, по сути, облегчало прорыв экономической блокады СССР.

«Подняв «L-55», вы сделали больше, чем если бы даже привезли в Москву золото с «Черного принца» (английский фрегат, затонувший у Балаклавы во время Крымской войны. По легенде - с несметными сокровищами на борту), - остались благодарны экипажу «Коммуны» на родине.

Подлодку отремонтировали и поставили в строй - она стала служить Балтийскому флоту, а затем ее отправили на переплавку.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

1. 12 ноября 1912 года - закладка.

2. 17 ноября 1913 года - спуск на воду

3. 14 июля 1915 года - вступление в состав ВМФ.