«Звездный десант»: В Севастополе на годовщину «крымской весны» выступят Пьеха, Цыганова, «Земляне» и «Градусы»

Стали известны имена звездных гостей, которые приедут в Севастополь на празднование пятой годовщины референдума.

Грандиозный концентр пройдет 18 февраля на площади Нахимова.

- Главными гостями этого вечера станут звезды российской эстрады – Александр Маршал, Стас Пьеха, Вика Цыганова, Юлия Савичева, Ольга Кормухина, Елена Максимова. Музыкальные группы «Город 312», «Земляне», «Градусы» и другие, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Концентр начнется в 17.00, а завершится в 21.00 фейерверком.

Кроме того, в это день на площади Нахимова развернут огромный триколор.

Напомним, праздничные мероприятия в Севастополе начнутся 23 февраля. В этот день в городе пройдет шествие отрядов севастопольской самообороны. Маршрут движения: от Екатерининского сквера до Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 годов, где участники митинга возложат цветы.

С 15 по 17 марта пройдет парусная регата «Русская весна». Также запланирован автопробег по маршруту Симферополь-Севастополь-гора Гасфорта, и утренник для детей, родившихся 16 марта 2014 года, - «Дети Русской весны».