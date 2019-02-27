В Крыму назвали очередные санкции США против России предвыборной поддержкой Порошенко

Намерение США ужесточить санкции против России из-за Крыма на полуострове связали с президентскими выборами на Украине.

Напомним, спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтон хочет ужесточить антироссийские санкции и продолжит эту политику, пока Крым не будет возвращен Украине.

- Думаю, что санкции вводятся, в том числе, в связи с выборами президента Украины. Это еще один политический жест, что США поддерживают Украину таким образом, - выразил "Комсомольской правде - Крым" свое мнение глава комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, ни Крым, ни Россию уже невозможно запугать очередными ограничениями.

- Российская общественность и бизнес полностью адаптирован к санкциям, которые вводились и еще будут вводиться. Россия - самодостаточное государство, которое имеет достаточно большой экономический ресурс для того, чтобы чувствовать себя комфортно и независимо. Кроме того, благодаря ограничениям наш производитель на сегодняшний день практически встал на ноги, - добавил Гемпель.

По мнению депутата, введенные ограничения наносят урон Европе и Америке:

- Исходя из той информации, которую я получаю из Европы, из Германии на сегодняшний день там все больше растет недовольство по поводу тех санкций, которые ограничивают производителей, которые теряли и дальше теряют рынок сбыта Российской Федерации. В то же время, я уверен, что эти санкции не могут продолжаться в таком же ритме.

В свою очередь депутат Госсовета РК Владислав Ганжара в комментарии КП-Крым также подчеркнул, что экономика России в течение пяти лет показывает стабильный рост, несмотря на ограничения.

- Несколько лет назад президент США Барак Обама обещал разорвать санкциями экономику России в клочья. Несмотря на это, экономика РФ и Крыма стабильно развивается, и бизнесмены находят другие рынки сбыта. С учетом внешней политики, которую проводит Америка, она скоро сама может оказаться в изоляции, хотя пять лет назад была цель поставить в такое положение Россию.

Напомним, США и Европа начали вводить персональные и экономические санкции против России после присоединения Крыма в 2014 году.