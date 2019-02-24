2019-02-24T13:21:28+03:00
Политика

«Мы не сделали ничего плохого»: Крымский дуэт Anna Maria довели до слез на украинском отборе «Евровидения»

Ведущий конкурса и члены жюри затравили украинских певиц за их нейтральную позицию в вопросе принадлежности Крыма
Степан ОСТИНОВ
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В самом жюри конкурса признались, что не могут беспристрастно судить выступление крымчанок, и поставили им самые низкие баллы/Фото: СкриншотВ самом жюри конкурса признались, что не могут беспристрастно судить выступление крымчанок, и поставили им самые низкие баллы/Фото: Скриншот
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Накануне в Украине прошел финал национального отбора «Евровидение-2019», победитель которого будет представлять страну на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве в этом году.

На финальном отборе, который транслировал украинский «Первый канал» в прямом эфире, свою песню исполнил крымский дуэт Anna Maria — Анна и Мария Опанасюк. По данным некоторых СМИ, певицы - дочери зампредседателя правительства Крыма и руководителя Аппарата Совета министров РК Ларисы Опанасюк.

После выступления крымчанок ведуший конкурса Сергей Притула поинтересовался у сестер, не жалеют ли они о том, что приняли участие в конкурсе с учетом того, что их мать занимает высокую должность в правительстве Республики Крым.

- И если я сейчас спрошу у вас, чей Крым, а этот вопрос загонит вас в вилку, это поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой, - цитирует Сергея Притулу украинское издание «Страна.ua».

После этих слов девушки не смогли сдержать слез. Они рассказали, что с момента интервью украинскому каналу ATR, где также была затронута тема принадлежности полуострова, они подвергаются травле, «как в 30-е годы». В ходе самого интервью певицы лишь сказали, что Крым - это их Родина, отвечая на извечный вопрос украинских ведущих: «Чей Крым?».

- Если бы возник вопрос, выбрать конкурс или родителей, как и любой нормальный человек мы выбрали бы родителей. Мы украинские певицы, мы родились в Крыму, мы не нарушили никаких законов Украины, не сделали ничего плохого, не давали концертов в России, - подчеркнули исполнительницы.

Далее слово взяла член жюри национального отбора, победительница «Евровидения-2016» и также уроженка Крыма Джамала — она заявила, что не может теперь беспристрастно судить о творческой составляющей их номера.

- С одной стороны я должна судить вас как профессионал, с другой стороны, вы пошли на конкурс, зная эту ситуацию. Но тот, кто представляет на Евровидении Украину, отвечает за всех нас. Как вы можете говорить в интервью, что Крым - это просто родина? Существует только один ответ... Крым - это Украина, - заключила Джамала.

В итоге все члены жюри поставили дуэту Anna Maria самый низкий балл, и исполнительницы из Крыма оказались на последнем месте.

Ну а победительницей национального отбора «Евровидение» стала певица Анна Корсун, более известная под псевдонимом MARUV.

Правда, и к MARUV в Украине есть вопросы, ведь она регулярно дает концерты в России.

По словам члена правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александры Кольцовой, окончательное решение по поводу участия певицы MARUV на «Евровидении» от Украины примут в течение двух суток.

- В обществе сейчас есть разные мнения, может ли исполнитель, ведущий концертную деятельность в России, представлять Украину, - цитирует «Громадське ТВ» Александру Кольцову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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