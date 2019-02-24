Победительницей конкурса «Севастопольская красавица-2019» стала будущая русалка-кондитер

В Севастополе прошел традиционный XXIV городской конкурс «Севастопольская красавица-2019»

Конкурс состоялся на сцене Севастопольского центра культуры и искусств при поддержке Главного управления культуры города.

По решению жюри победительницей стала студентка Севастопольского экономико-гуманитарного института Анна Сеньковец. Девушка получила эксклюзивную корону, которую специально для шоу грации изготовила известный дизайнер украшений.

- Анне Сеньковец 18 лет. Она занимается рисованием и обожает готовить сладости. В планах Анны открыть свою сеть «сладких» ресторанов с ориентацией на кондитерские изделия. А мечтает девушки стать… русалкой! - сообщили организаторы конкурса агентство моделей «Мария».

Красавицы в бальных платьяхФото: Василий БАТАНОВ

Второй вице-мисс конкурса избрали студентку Академии труда и социальных отношений Алину Витковскую, а 2-й вице-мисс - учащуюся политехнического лицея Злата Барабаш.

Диплом «Модель Севастополя-2019» получила Анастасия Шуляр. титул «Мисс шарм» - Екатерина Трофимова, а Ксения Редченко получила диплом «Мисс грация». Звание «Мисс очарование» ушло Анастасии Меняйленковой, ну а титулом «Мисс зрительских симпатий» на конкурсе была отмечена Александра Липова.

Конкурс купальниковФото: Василий БАТАНОВ

Специальный приз и звание «Мисс Kare-2019» в этом году получила Екатерина Шеремет.

Участницам проекта были вручены цветы и призы от многочисленных партнеров конкурса «Севастопольская красавица-2019».