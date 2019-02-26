Пес, потерявшийся шесть лет назад в Челябинске, нашелся в Крыму

«Вы не ждали? А я вернулся». Если бы могла говорить, эти слова сказала бы восьмилетняя немецкая овчарка своему хозяину, к которому чудом вернулась спустя шесть лет разлуки и тысячи километров.

- Восемь лет назад мы с женой захотели сделать детям подарок под Новый год. А у знакомых как раз немецкая овчарка ощенилась. Вот и привезли домой нового питомца. Детям он очень понравился, мы назвали его Громом, - рассказывает «КП-Крым» хозяин собаки, юрист из Челябинска Алексей Кондрашкин.

Алексей воспитывал пса, ездил с ним на выставки. Собака брала только призовые места, завоевала титул чемпиона России среди юниоров.

Пса приютила заводчица немецких овчарок. Фото: Елена Клименко

- Гром многим нравился, он такой добряк. Все-таки в семье трое детей, воспитывали его хорошо. Обычно иду, выгуливаю собаку, и все умиляются, говорят «Мухтар, можно тебя погладить?».

Неудивительно, что красивый породистый пес кому-то приглянулся.

- В день, когда Гром убежал, я грузил машину, собирались с семьей на отдых. Пес на меня так посмотрел жалобно, мол, отпусти, хозяин, погулять. Я, конечно, выпустил за ворота. Потом сильно об этом пожалел… - вспоминает Алексей. - Потом я как обычно позвал его, посвистел, но Гром не прибежал.

«Я не верил своим ушам!»

Искали домашнего любимца долго. Алексей расклеивал объявления, изучил своры собак, к которым мог прибиться Гром, но все усилия не увенчались успехом.

С тех пор прошло шесть лет, хозяин уже почти не наделся, что когда-то Гром снова переступит порог родного дома. Но осенью из Крыма пришла весточка - родной пес нашелся в Бахчисарае.

- Я сначала не поверил своим ушам! - говорит Алексей.

Пес нашелся на местном рынке. Стоял на привязи, никому не нужный.

- Мне позвонила приятельница. Сказала, что на рынке привязан большой породистый пес. Он был такой растерянный, уставший. Видно было, что ждал кого-то. Долго ждал, но никто к нему не подходил. Мы его покормили, потом я привела домой, стала искать хозяина, - рассказывает заводчица собак Елена Клименко.

Грому очень повезло, он попал в профессиональные руки, ведь Елена уже восемь лет разводит немецких овчарок.

Где все эти шесть лет был пес, никто не знает.

- Я подозреваю, что он мог все это время жить и в Челябинске. Может, строители забрали. Они же постоянно ездят по городам. Скорее всего, привезли Грома в Крым. Было бы желание, пса всегда можно вернуть хозяину, у него ведь есть клеймо, -

Месяц Грому делали прививки и готовили документы, и сейчас он в Челябинске.

«Какой был добряк, такой и остался»

- Помню, как я забирал его из грузового терминала в аэропорту. Осторожно открываю клетку, думаю, вдруг не узнает и набросится, я же его шесть лет не видел. Ничего подобного! Я спокойно надел на него ошейник, поводок и повел в машину. Он больше суток находился в клетке, но даже не запачкал ее, терпел все это время, - вспоминает хозяин пса.

Потом Гром узнал машину, в которой когда-то Алексей возил его на выставки.

- Из багажника долго не хотел выходить. Мол, это мое место, и все тут. Еще я переживал, как он отреагирует на детей. Елена говорила, что недолюбливает, а пока Грома не было дома, у нас родился четвертый ребенок - Макар. Зря опасался, младший сын трепал пса за уши, дергал за хвост, а тому хоть бы хны. Понял, что в семью попал наконец-то. И характер у него не поменялся. Какой был добряк, такой и остался, - рассказывает Алексей.

У Ерана в Крыму родились щенки. Фото: Елена Клименко

В Крыму у Грома появились щенки. Потомству челябинского «Хатико» оформят документы, чтобы щенята тоже могли принимать участие в выставках.