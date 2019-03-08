2019-03-07T16:44:56+03:00
Общество

Хроника Крымской весны. 8 марта 2014 года

Вспоминаем исторические события с "Комсомолкой"
Анастасия ЖУКОВААндрей Бороздин
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Самооборона присягнула на верность КрымуСамооборона присягнула на верность КрымуФото: Александр КИРЬЯКОВ
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В нескольких городах Крыма прошли акции «Женщины за мир». Участницы с плакатами становились вдоль трасс или возле блокированных воинских частей Украины и проводили так по несколько часов, выкрикивая свои лозунги.

В Симферополе «вежливые» взяли под контроль республиканский военкомат.

Глава запрещенного теперь в России меджлиса Рефат Чубаров высказался против проведения референдума.

Власти Бахчисарайского и Белогорского районов (подконтрольные меджлису) отказались обеспечить проведение референдума на своих территориях. организовав ряд пикетов на автодорогах Крыма с призывами «Мы за единую Украину», «Референдуму — бойкот».

Руководство Крыма анонсирует введение рубля и упрощенную замену паспортов.

Переходный период в случае присоединения Крыма с Россией займет около года, считают власти полуострова. В регионе будут одновременно «ходить» и украинская гривня, и российский рубль.

Первая рота Самообороны принесла присягу на верность народу Крыма в Симферополе. Присягали у вечного огня в парке имени Гагарина.

Окружной административный суд Киева приостановил действие решения Севастопольского горсовета о поддержке проведения общекрымского референдума, однако на полуострове подготовка к нему идет полным ходом - формируются избирательные комиссии, уточняются списки избирателей, печатаются бюллетени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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