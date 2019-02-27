Виталий Косенко: «Наша главная цель – помочь малому и среднему бизнесу в Крыму»

Лизинг в России давно стал широко распространенной и даже обыденной услугой для предприятий и физических лиц. В Крыму лизинг повсеместно стал внедрятся в бизнес-сферу с 2014 года, когда полуостров стал частью Российской Федерации. У истоков создания рынка лизинговых услуг в республике стояло ООО «Генлизинг» - первая универсальная лизинговая компания в Крыму. О преимуществе лизинга перед другими формами финансирования, текущем состоянии дел в этой сфере на полуострове и других темах мы поговорили с генеральным директором компании «Генлизинг» Виталием Косенко - лучшим гендиректором лизинговой компании в России в 2018 году, по версии сайта rating.gd.ru.

Виталий Владимирович, расскажите вкратце о лизинге в целом и об отличии этой услуги от, скажем, банковского кредита?

- Если по-простому, то лизинг – это финансовая аренда имущества для юридического или физического лица с последующей возможностью выкупа. Преимуществ лизинга перед кредитом в банке несколько.

Значительным преимуществом лизинга была и остается экономия на налогах. При лизинговой сделке предприятие экономит при уплате налога на прибыль, так как все платежи за автомобиль, оборудование, недвижимость или другое имущество относятся на себестоимость.

Кроме того, лизингополучатель получает право на налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость, чего лишены заемщики в банке.

Одно из ключевых преимуществ лизинга перед кредитом - лизинговая сделка не требует залога, обеспечением выступает приобретаемое имущество.

Более того, лизинг лояльно относится к финансовому состоянию клиента. Часто имущество передают в лизинг, если у компании нет длительного опыта работы на рынке или у предприятия отрицательные финансовые показатели в определенный период времени.

Еще один плюс - простота оформления. В большинстве своем сделки лизинга гораздо проще оформить, нежели банковский кредит. Максимальный срок рассмотрения заявки – 5 дней, а это позволяет гораздо раньше получить необходимое оборудование или технику и запустить ее в работу.

Кроме того, сегодня правительство России оказывает значительную поддержку предпринимателям, которые хотят приобрести в лизинг технику и транспортные средства, если их производство находится на территории Российской Федерации.

Использование этих программ позволяет сэкономить до 15 % от стоимости имущества, приобретаемого с применением механизма лизинга.

«Генлизинг» был основан в сентябре 2014 году и стал одной из первых лизинговых компаний в российском Крыму. Почему было принято такое решение?

Решение было продиктовано насущной необходимостью: в 2014 году в Крыму объективно не хватало финансовых институтов и инструментов кредитования бизнеса – образовался серьезный дефицит финансирования. Эта ситуация могла привести к катастрофическим последствиям для бизнес-среды и экономики полуострова в целом. Осознавая масштаб проблемы и будучи патриотически настроенными, мы немедленно вышли на финансовый рынок, чтобы помочь малому и среднему бизнесу в непростые времена, став первой универсальной лизинговой компанией в Крыму. Кроме того, мы не только оказывали финансовые услуги, но и в целом внедряли культуру работы с лизингом на полуострове: проводили обучающие семинары для бухгалтеров, руководителей компаний и так далее.

Уже почти 5 лет «Генлизинг» успешно работает на рынке лизинговых услуг. Мы прочно занимаем лидирующие позиции среди всех лизинговых компаний - в том числе материковых, работающих на полуострове.

В чем преимущества именно компании «Генлизинг» по сравнению с другими лизингодателями?

- Компания «Генлизинг» - это первая универсальная лизинговая компания в Крыму, которая оказывает весь спектр услуг лизинга юрлицам, индивидуальным предпринимателем и физлицам. Через компанию «Генлизинг» клиенты могут приобретать в лизинг транспортные средства (легковые, грузовые машины, автобусы); спецтехнику; любое промышленное, торговое и офисное оборудование; коммерческую недвижимость; морские, речные и воздушные суда, подвижной состав. Мы можем реализовать любой запрос клиента, в том числе по приобретению транспортных средств и оборудования за рубежом, поэтому не ограничиваем наших клиентов в их пожеланиях.

Кроме того, в нашем пакете лизинговых услуг есть дополнительные уникальные условия.

В отличии от иных лизинговых компаний, которые работают только с определенными поставщиками, мы не ограничиваем наших клиентов в выборе продавца необходимой техники – то есть работаем с тем продавцом, который удобен именно клиенту. При этом обязательное проводим полную проверку надежности продавца и юридическую «чистоту» предметов лизинга. Мы не ущемляем лизингополучателя и в выборе страховой компании, в которой страхуется имущество. Это достаточно уникальная «опция», так как в основном лизинговые компании вынуждают клиента страховать предмет лизинга в «дружественных» им страховых компаниях.

При этом наши специалисты индивидуально работают с каждым клиентом: на стадии выбора предмета лизинга мы предлагаем воспользоваться как эксклюзивными скидками от наших партнеров, так и механизмами снижения первоначального взноса.

Кроме того, совместно с клиентами мы разрабатываем удобный для них график внесения лизинговых платежей с учетом сезонности крымского бизнеса.

Национальный сертификат "Лидер отрасли-2017"

Какими показателями и достижениями может похвастаться компания «Генлизинг»?

- За 5 лет работы в Крыму компания «Генлизинг» заключила более 900 договоров с клиентами на общую сумму 5,5 млрд рублей.

Из них по 157 договорам мы предоставили скидки клиентам по внесению первоначального взноса в размере от 10 до 15 % от стоимости приобретаемого в лизинг имущества.

В структуре портфеля по видам имущества у «Генлизинга» 65% приходится на грузовую и дорожно-строительную технику (41 место в рейтинге лизинговых компаний России), 18% - на легковые автомобили (34 место) и 17% - это оборудование и прочее имущество.

Что касается наших клиентов, то 82% лизингополучателей относятся к предприятиям малого и среднего бизнеса, 15% - к крупному бизнесу и 3% - госучреждения.

В 2017-2018 годах компания «Генлизинг» удостоилась высокого звания «Лидер отрасли» в Республике Крым. Надежность компании подтверждает и то, что она является участником двух программ по субсидированию лизинга, реализуемых Минпромторгом России.

Кто основные партнеры компании в Крыму и на материковой части России?

- «Генлизинг» сотрудничает с более чем 30 компаниями как в Крыму, так и на материковой части России. Среди наших партнеров страховая компания «Арсеналъ», ГК «Автодель», ООО «Автоцентр Таврида» и другие.

Нашим надежным партнером в Крыму в части кредитования выступает банк «ЧББР», а на материковой части России - АО «Нефтепромбанк». Как я уже говорил, компания «Генлизинг» - серьезный игрок на рынке лизинговых услуг в Крыму, с нашей помощью сотни субъектов малого и среднего бизнеса на полуострове получают необходимое оборудование, транспорт, спецтехнику и недвижимость.

Указанное сотрудничество позволяет нашей компании сделать услугу лизинга гораздо более гибким и эффективным механизмом по сравнению с банковским кредитованием в Крыму. К сожалению, на сегодняшний день крупные крымские банки очень осторожно относятся к кредитованию субъектов малого и среднего бизнеса, что лишает последних финансовой поддержки.

Как вы оцениваете рынок лизинговых услуг в Крыму? В чем отличие, на Ваш взгляд, крымских лизинговых компаний и материковых, которые работают на полуострове?

- По сути, рынок лизинговых услуг в Крыму ничем не отличается от рынка этой финансовой сферы в любом другом регионе России. Санкции Запада на него практически не влияют, поэтому в этой части особенностей нет. В Крыму работают крупные материковые лизинговые компании – у них есть доступ к более дешевым кредитам, однако продают они свои услуги крымчанам даже дороже, чем наша компания – парадокс. Более того, лизинговые компании с материка – «перестраховщики» и работают только с минимальными рисками, поэтому в основном предоставляют в лизинг только транспорт. Кроме того, «заезжие» фирмы платят налоги в других регионах России, тогда как «Генлизинг» уже 5 лет исправно пополняет казну республики.

Какие дополнительные услуги «Генлизниг» планирует внедрить для своих клиентов?

- Мы планируем внедрить ряд финансовых инструментов, которые позволят улучшить финансовые состояние наших клиентов – в частности факторинг. Финансовый анализ сторон и сопровождение дебиторской задолженности клиентов позволят рассчитать риски на стадии заключения договора, уменьшить процент дебиторской задолженности и сократить дефицит собственных оборотных средств клиента.

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