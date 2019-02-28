8 марта в Крыму: Ялта в тройке самых популярных городов для отдыха с детьми
Туристы, которые собираются отмечать 8 марта в с детьми, выбирают для отдыха Ялту. Летняя столица Крыма оказалась в тройке самых популярных в стране курортов на весенние праздники. На первом месте оказались Сочи, на втором Санкт-Петербург.
В Топ-10 самых популярных городов попал еще один крымский курорт – Евпатория. Она на восьмом месте. Рейтинг составил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.
Для путешествий с детьми туристы также выбирают Москву, Казань, Анапу, Кисловодск, Ейск и Пятигорск.
- Семейный отдых на российских курортах бронируют на период от 6 дней в Пятигорске до 10 дней в Евпатории. На проживание в отеле тратят от 1,6 тысяч рублей в сутки в Кисловодске и до 2,8 тысяч в Ялте. Дешевле всего жилье обходится семьям на курортах Кавказских Минеральных Вод (1,6 тысяч рублей в сутки), а также в Евпатории и Ейске (2 тысячи рублей), - отмечают аналитики.
В этом году в Крыму ждут 7 миллионов туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
Экскурсионные семейные поездки с детьми отдыхающие бронируют на период от 3 дней в Казани и до 5 дней в Санкт-Петербурге, тратят на проживание от 2,9 тысяч рублей в сутки в Санкт-Петербурге до 3,7 тысяч в Москве. Самые длительные экскурсионные туры, в среднем, на 5 дней, совершают в Санкт-Петербург.
КОНКРЕТНО
Десятка городов для семейного отдыха с детьми:
1. Cочи - 2,2 тысячи рублей в сутки/ 8,5 суток *
2. Санкт-Петербург- 2,9 тысяч рублей/ 4,5 суток
3. Ялта - 2,8 тысяч рублей/ 7 суток
4. Москва - 3,7 тысяч рублей/ 3,5 суток
5. Казань - 3 тысячи рублей/ 3 суток
6. Анапа - 2,1 тысяча рублей/ 9 суток
7. Кисловодск - 1,6 тысячи рублей/ 6,5 суток
8. Евпатория - 2 тысячи рублей/ 10 суток
9. Ейск - 2 тысячи рублей/ 9 суток
10. Пятигорск - 1,6 тысяч рублей/ 6 суток
* Средние траты семьи на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток.
Жилья в Ялте одно из самых дорогих.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
ИСТОЧНИК KP.RU
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