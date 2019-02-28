8 марта в Крыму: Ялта в тройке самых популярных городов для отдыха с детьми

Туристы, которые собираются отмечать 8 марта в с детьми, выбирают для отдыха Ялту. Летняя столица Крыма оказалась в тройке самых популярных в стране курортов на весенние праздники. На первом месте оказались Сочи, на втором Санкт-Петербург.

В Топ-10 самых популярных городов попал еще один крымский курорт – Евпатория. Она на восьмом месте. Рейтинг составил российский сервис бронирования отелей Tvil.ru.

Для путешествий с детьми туристы также выбирают Москву, Казань, Анапу, Кисловодск, Ейск и Пятигорск.

- Семейный отдых на российских курортах бронируют на период от 6 дней в Пятигорске до 10 дней в Евпатории. На проживание в отеле тратят от 1,6 тысяч рублей в сутки в Кисловодске и до 2,8 тысяч в Ялте. Дешевле всего жилье обходится семьям на курортах Кавказских Минеральных Вод (1,6 тысяч рублей в сутки), а также в Евпатории и Ейске (2 тысячи рублей), - отмечают аналитики.

В этом году в Крыму ждут 7 миллионов туристов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Экскурсионные семейные поездки с детьми отдыхающие бронируют на период от 3 дней в Казани и до 5 дней в Санкт-Петербурге, тратят на проживание от 2,9 тысяч рублей в сутки в Санкт-Петербурге до 3,7 тысяч в Москве. Самые длительные экскурсионные туры, в среднем, на 5 дней, совершают в Санкт-Петербург.

КОНКРЕТНО

Десятка городов для семейного отдыха с детьми:

1. Cочи - 2,2 тысячи рублей в сутки/ 8,5 суток *

2. Санкт-Петербург- 2,9 тысяч рублей/ 4,5 суток

3. Ялта - 2,8 тысяч рублей/ 7 суток

4. Москва - 3,7 тысяч рублей/ 3,5 суток

5. Казань - 3 тысячи рублей/ 3 суток

6. Анапа - 2,1 тысяча рублей/ 9 суток

7. Кисловодск - 1,6 тысячи рублей/ 6,5 суток

8. Евпатория - 2 тысячи рублей/ 10 суток

9. Ейск - 2 тысячи рублей/ 9 суток

10. Пятигорск - 1,6 тысяч рублей/ 6 суток

* Средние траты семьи на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток.