Школы и детсады в Крыму закрывают на карантин

В Крым крадется эпидемии гриппа и ОРВИ. После резкого похолодания на полуострове увеличилось число простывших деток. Отдельные классы в школах и группы в детсадах уже начали закрывать.

- В Крыму уровень заболеваемости выше эпидпорога на 42,7%, - сообщает пресс-служба территориального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю. - В городе-герое эпидпорог не превышен. Уровень заболеваемости ниже на 21,3%.

За неделю в крымских городах заболели больше 10 тысяч человек, в Севастополе - больше 2,2 тысячи горожан. Сейчас циркулирует преимущественно вирус гриппа А (H3N2) «Singapore».

В этом сезоне эпидемиологи ожидали и штамм вируса гриппа B (Colorado). Переживать сильно не стоит. Иммунитет у многих к этим вирусам уже есть, в прошлые годы население с этой заразой уже сталкивалось.

Чтобы не допустить распространения вируса, в Крыму учебный процесс на прошлой неделе приостановили в 11 школах, в которых на карантин закрыли 18 классов, в 11 дошкольных учреждениях закрывались 25 групп. В Севастополе в 23 школах города было закрыто 54 класса, в 7 дошкольных учреждениях 14 групп.

Больше всего заболевших среди маленьких детей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Карантин вводится на неделю. В случае необходимости его могут продлить и на 14 дней. Администрация школы сама решает, как дети будут нагонять программу. Возможны дополнительные уроки, задания на дом или уроки по субботам.

ВАЖНО

Как спастись от гриппа

- Чаще мыть руки.

- Проветривать помещения дома и на работе.

- Теплее одеваться.

- Спать не меньше 8 часов.

- Перед выходом на улицу смазывать слизистые носа оксолиновой или лейкинфероновой мазью.

- Не общаться с простывшими коллегами, друзьями и родными. Если это проблематично, находитесь от них на расстоянии как минимум одного метра и каждые 2 часа меняйте ватно-марлевую повязку.