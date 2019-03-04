Масленица-2019 в Крыму: Карнавальное шествие в Евпатории и гонки на снегоходах на Ай-Петри

9 и 10 марта Крыму будут встречать весну. Повсюду пройдут народные гулянья, посвященные Масленице. Гостей ждут конкурсы на самое быстрое поедание блинов, хороводы и сжигание чучела зимы.

ЕВПАТОРИЯ

ВЫБЕРУТ ЛУЧШИХ ТЕЩУ И ЗЯТЯ

В Евпатории праздник начнется 10 марта в 11.00 с грандиозного карнавального шествия «Масленичный поезд». Принять участие в нем могут все желающие. Главное, придумать оригинальный и яркий костюм. Маршрут движения: от городского центра культуры и досуга до Театральной площади. Затем в 12.00 начнется конкурс «Ой, ты, теща, друг родной» за звание лучших тещи и зятя Крыма. Участников ждет ряд непростых заданий, а всех зрителей – положительные эмоции и хорошее настроение.

- В рамках праздника пройдут спортивные забавы (гиревое состязание, армреслинг, перетягивание каната, эстафеты), выставка декоративно-прикладного искусства с участием лучших мастеров Крыма, перфоманс театра живой статуи, выступление творческих коллективов города, мастер-классы для детей и взрослых, библиотечный киоск, - сообщает пресс-служба администрации Евпатории.

Где: Евпатория, Театральная площадь, ул. Дувановская

Когда: 10 марта в 11.00

В Евпатории гостей будут удивлять люди-великаны.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

СИМФЕРОПОЛЬ

КТО БОЛЬШЕ СЪЕСТ БЛИНОВ

В крымской столице 10 марта устроят праздник для малышей. В детском парке пройдет Масленица-блинница», веселиться карапузы будут с Зимой, Бабой Ягой и Лешим.

- Вызволим Весну из-за Колдун-Горы, но сначала одолеем марафон на лыжах, попрыгаем в валенках, полетаем на метле, напечем блинов и пробежим с ними необычный кросс и похороводим на славу! – зазывают организаторы.

В программе: игра в снежки, прогулки на лыжах и догонялки в валенках, полеты на метле, весенняя викторина, скоростное выпекание и поедание блинов, игра «Веселый блинчик», «Кросс с блином на голове», игра «Весенний букет» и дискотека в мыльных пузырях.

Где: Симферополь, Детский парк, просп. Кирова, 51.

Когда: 10 марта в 12.00.

ПЕРЕВАЛЬНОЕ

ХОРОВОДЫ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ СРАЖЕНИЕ

Парк «Викинг» в воскресенье, 10 марта, празднует «Румяную Масленицу». Гостей ждут народные масленичные забавы, старинные славянские игры, театрализованные сражения, веселые хороводы, шествие ряженых к Масленице, выступление народных коллективов, ремесленная ярмарка и конечно же изобилие ароматных, тоненьких и хрустящих, пышных и сочных блинов со всевозможными начинками и без них.

Где: Парк «Викинг», с. Перевальное, Долина Красных пещер

Когда: 10 марта в 11.00

Праздник завершится сжиганием чучела зимы.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

АЙ-ПЕТРИ

БОИ ПОДУШКАМИ И ГОНКИ НА СНЕГОХОДАХ

На Ай-Петри 9 марта устроят «Праздник зимы». Гостей ожидает много интересного: футбол на снегу, соревнования на снегоходах, поедание блинов на время, живая музыка, бои подушками, перетягивание каната, прыжки лыжников и сноубордистов, сжигание чучела зимы. Маленьких зрителей будут развлекать аниматоры.

Где: Ай-Петри, п.Охотничье, район метеостанции.

Когда: 9 марта в 10.00.