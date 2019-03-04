В Симферополе проезд подорожает до 17 рублей

ТОПЛИВО И ЗАПЧАСТИ ДОРОЖАЮТ

В Крыму в конце марта подорожает проезд в маршрутках и автобусах. Стоимость проезда повысят сразу в десяти крупных городах.

Предполагается, что в Симферополе, Керчи, Алуште, Джанкое, Феодосии, Ялте и Евпатории цену на билет в одну сторону поднимут сразу до 17 рублей (сейчас проезд стоит 13 рублей), в Саках, Судаке и Бахчисарае до 15 рублей (сейчас в Саках и Судаке - 11 рублей, в Бахчисарае - 12 рублей).

Для сравнения: проезд в троллейбусе в Симферополе и Ялте сейчас стоит 14 рублей, в Керчи - 16 рублей.

Перевозчики жалуются на инфляцию, рост цен на топливо и запчасти, кроме того, нужно обновлять подвижной состав, оснащать автобусы системой спутниковой навигации «Глонасс» и проводить другую модернизацию. При этом проезд не дорожал с 2016 года.

Транспортные компании предоставили в госкомитет по ценам и тарифам РК документы с обоснованием необходимости повышения тарифа. Этот вопрос уже обсуждался и был утвержден на заседании Общественной палаты Крыма. Следующий этап - проверка тарифа антикоррупционной комиссией, после чего будет принято соответствующее решение.

Кстати, в этом году перевозчики впервые документально обосновали необходимость повышения тарифа. В прошлые годы они жаловались, но никакие документы в ведомства не предоставляли.

Проезд в троллейбусе сейчас стоит дороже чем в автобусах.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ПУСТЬ СНАЧАЛА ЕЗДИТЬ ВЕЧЕРОМ НАЧНУТ

- Я не против платить за проезд в Симферополе 17 рублей, или даже 20. Но если бы автобусы ходили по расписанию. После 20.00 с Буденовского рынка в Марьино уже не уехать, про Каменку вообще молчу. 40 минут в субботу на остановке простояла, пришлось такси вызывать, - жалуются симферопольцы.

- Маршрутки грязные и скрипучие ездят, такое ощущение, что вот-вот развалятся. Да и забитые, как утром, так и вечером, не втиснуться в час пик. Еще и не всегда маршрут водители соблюдают, иногда просят выйти, не доехав до конечной остановки. За что мы деньги платим? - негодуют горожане.

Власти обещают, что как только вопрос повышения цен будет решен, ситуация изменится.

- Общественная палата и Госкомцен поддержали необходимость увеличения тарифов при условии соблюдения автоперевозчиками обязательств по обновлению подвижного состава и неукоснительному соблюдению графика движения городских и пригородных автобусов, - сообщил заместитель председателя Госкомитета по ценам и тарифам РК Вячеслав Мартынов.

По его словам, в городах нужно поменять около 80% всего подвижного состава. Власти уже определили марки транспортных средств и их стоимость. Обновить автобусы планируется в течение 5 лет. Но ведь за это время проезд повысят еще много раз. Кроме того, как следить за графиком движения, если частные маршрутки не оснащены системой спутниковой навигации? Она установлена только на муниципальных автобусах.

Раньше других городов проезд подорожал в Севастополе. Тариф до 17 и 20 рублей, в зависимости от способа оплаты, подняли с января.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, с января проезд подорожал в Севастополе. При оплате наличными, билет на троллейбус стоит 19 рублей, на автобус - 20 рублей, на катер - 24 рубля, на паром - 30 рублей.

Пользуясь единой транспортной картой, можно сэкономить. В троллейбусе проезд в таком случае стоит 16 рублей, в автобусе - 17 рублей, на катере и пароме - 22 рубля.