Хроника Крымской весны 2014-го

1 марта

Жители полуострова одобрили возвращение в Россию.Фото: Виталий ПАРУБОВ

«Вежливые люди» пока не раскрыли себя и остаются «военными без опознавательных знаков». Референдум о судьбе Крыма перенесли с 25 мая на 30 марта. Виктор Янукович находится в Ростове-на-Дону.

Ракетные катера и крейсер Черноморского флота блокировали украинские суда береговой охраны, находившиеся в Балаклавской бухте.

Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов издал указ о незаконности избрания новым премьером Крыма Сергея Аксенова. Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщает, что украинские войска приведены в полную боевую готовность.

В Симферополе неизвестными захвачено здание Управления ГАИ Крыма, в Евпатории - запасной командный пункт 55-го зенитно-ракетного полка Вооруженных сил Украины.

В Генеральном консульстве Российской Федерации в Симферополе началась процедура выдача российских паспортов бывшим сотрудникам подразделения «Беркут».

«Вежливые люди» открыто вышли на улицы крымских городов.

2 марта

Мирные манифестации проходили с российским триколором в руках.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Все пограничные пункты на территории Крыма перешли под контроль властей республики.

Узлы связи выведены из строя. По всему полуострову продолжается блокирование воинских частей Вооруженных сил Украины.

Военнослужащим предложено принять присягу на верность народу Крыма, в противном случае - вернуть оружие на склады.

Крупнейший банк Украины - ПриватБанк ограничил снятие средств в банкоматах до 1000 грн. в день.

Командующий военно-морскими силами Украины Денис Березовский присягнул на верность крымскому народу. На Украине возбудили в отношении него уголовное дело за измену.

МИД Украины просит НАТО вмешаться в ситуацию в Крыму.

Сергей Аксенов объявил о создании Военно-морских сил Крыма. Командующим ими назначен контр-адмирал Денис Березовский.

Часть украинских военных кораблей передислоцировали из Крыма в Одессу и Мариуполь.

3 марта

В Симферополе неизвестные заблокировали центральный военкомат. Ночью силами самообороны и ЧФ взят под контроль аэропорт Бельбек. Корабли ЧФ заблокировали на рейде боевые суда ВМС Украины.

Поезда в Крым ходят по расписанию.

Общее число военных, принявших присягу на верность народу Крыма, превысило 3 тысячи - 1,5 тысячи военнослужащих внутренних войск и около 1,7 тысячи сотрудников Госпогранслужбы Украины.

Прокиевская «Черноморская телерадиокомпания» в Симферополе прекращает свое вещание. Силами самообороны блокировано здание Прокуратуры АРК.

Банки Крыма пока еще работают без перебоев, розничные цены на продукты также остаются на прежнем уровне. В центре Симферополя восстановлено движение всех видов транспорта, сотрудники Аппарата правительства Крыма приступают к работе.Ракетный катер ЧФ РФ заблокировал выход из залива Донузлав (Евпатория).

4 марта

Вежливые люди стали одним из символов Крымской весны.Фото: Виталий ПАРУБОВ

В Верховном Совете Крыма создают рабочую группу для организации референдума о судьбе полуострова. Сергей Аксенов заявил, что голосование может пройти раньше 30 марта.

Интернет обогатился новым мемом - «вежливые люди». Его используют и российские, и зарубежные СМИ.

Центризбирком Украины проводит плановую подготовку к выборам президента незалежной и заявляет, что события в Крыму не повлияют на внеочередные президентские выборы.

В то же время ЦИК Украины заблокировал доступ к электронной базе избирателей Крыма и Севастополя для максимального осложнения подготовки к проведению референдума.

«Вежливые люди» продолжают блокировать украинские воинские части.