2019-03-08T16:23:56+03:00
Политика

«Косвенное признание Крыма»: На полуострове отреагировали на очередное заявление Климкина

Главы МИД Украины назвал Крым «худшей версией России»
Анастасия ЖУКОВА
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С каждым годом все больше людей признает Крым частью РФС каждым годом все больше людей признает Крым частью РФФото: Анастасия ЖУКОВА
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Очередное заявление главы МИД Украины Павла Климкина – это косвенное признание российского Крыма. Такое мнение в комментарии «Комсомольской правде – Крым» высказал депутат Госсовета РК Владислав Ганжара.

Напомним, руководитель внешнеполитического ведомства незалежной в интервью украинским СМИ назвал Крым «худшей версией России», заявив, что на полуострове – диктатура, и люди «просто боятся выходить из дома». Кроме того, Климкин уверен, что с материковой части РФ на полуостров якобы переселяют «десятки тысяч людей» с криминальным прошлым, потому что их «можно контролировать».

- Украинская сторона часто сама себе противоречит относительно того, как они трактуют события в Крыму. То жители полуострова - их граждане, то они говорят, что это приезжие, завезенные с материка непонятные люди с криминальным прошлым. Последнее заявление господина Климкина носит особый характер. Да, это очередное косвенное признание Крыма, - уверен Владислав Ганжара. - На самом деле мы понимаем, что эти страшные сказки от представителей украинского режима больше похожи на события, происходящие там, на Украине. Мы видим не только социальное и экономическое положение людей, но и свободу слова. Наблюдаем, что было на Украине в связи с участием в Евровидении крымчанок, как сейчас задерживаются журналисты.

По мнению депутата, нарастающее количество подобных заявлений связано, в частности, с грядущей пятой годовщиной Крымской весны.

- Пять лет отмечаем не только мы, крымчане, но пять лет – это правления действующего киевского режима. И если крымчанам есть, чем гордиться с точки зрения реальных достижений в области экономического, социального развития, то Украине остается только страшилки рассказывать о том, что происходит у нас, и больше власти представить своему народу нечего, - заявил Владислав Ганжара КП-Крым. – Крым занял еще более весомое место в украинской госпропаганде, ведь они пытаются отвлекать своих граждан внешними вопросами, чтобы не отвечать на самый главный какой образ будущего они готовы представить для собственного народа.

Депутат Госсовета напомнил, что ежегодно увеличивается количество граждан Украины, посещающих полуостров. Они видят позитивные изменения на Украине своими глазами, поэтому украинским чиновникам не остается ничего другого, как «придумывать эти мифы».

- Климкин продолжает подыгрывать господину Порошенко, членом команды которого он является, но мы видим, что это не повышает его рейтинг у украинских избирателей. Киевский режим начинает нервничать, и нервничать все больше, ведь ставки для них высоки, - отметил Ганжара. – Мы услышим еще много всякого бреда. На такие заявления реагируем спокойно, нам абсолютно безразлична позиция украинских чиновников относительно признания или непризнания Крыма. Мы понимаем, что объективная действительность совершенно другая, и время играет в нашу пользу, ведь все больше и больше людей понимает, чей Крым на самом деле.

Как сообщалось, председатель комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель публично пригласил Павла Климкина на празднование пятилетия Крымской весны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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