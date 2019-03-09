"Я сказала "да": В центре Севастополя рыцарь на белом коне сделал предложение даме сердца

Кто сказал, что рыцарей больше не существует? Один из них живет в Севастополе. Он решил сделать предложение любимой женщине как в сказках, приехав к ней в доспехах и на коне.

Праздничный день 8 марта медленно подходил к концу, и город окрашивался в темные она. Белая лошадь выглядела особенно эффектно, а гуляющий в праздничный день народ так и застыл с раскрытыми от удивления ртами. Не каждый день увидишь такое романтичное предложение руки и сердца.

В таком виде Александр явился к любимойФото: Анна САДОВНИКОВА

История знакомства

История любви 38-летнего Александра Удовиченко и 32-летней Наталии Лысак началась прошлым летом.

- Знакомые попросили меня встретить свою тетю в аэропорту. Она прилетала из Сургута. Это была мама Наташи, - рассказал «Комсомольской правде-Крым» Александр.

По дороге разговорились, нашлось немало общих тем. Слово за слово, и мама Наташи рассказала мужчине про свою красавицу-дочку и показала ее фото в телефоне. Еще тогда Александр понял, что влюбился.

- Это, как говорят, любовь с первого взгляда. Я военнослужащий - привык действовать быстро. На следующий день нашел Наташу в соцсетях и написал: «Привет из солнечного Севастополя, можно познакомиться?». Она ответила, и мы начали общаться, - вспоминает Александр.

"Покорила искренностью, доброй и честностью"

Уже тогда по переписке, общению в скайпе и телефонным звонкам мужчина понял, что это именно та девушка, которую он так давно искал. Чувствовалось что-то родное, свое, по словам мужчины.

- Меня покорила ее искренность, доброта, честность, тепло. Мы во многом похожи, - добавляет Александр.

Через несколько месяцев произошла долгожданная и реальная встреча. Девушка прилетела из Сургута в Севастополь. В симферопольском аэропорту Александр встречал ее с букетом белых роз.

Недавно Наталия окончательно переехала в город русских моряков вместе со своим 9-летним сыном Артемом.

Решил стать принцем для настоящей принцессы

Хрупкая и нежная девушка ассоциировалась с принцессой, поэтому у Александра и возникла такая идея - сделать по-настоящему сказочное предложение. Оказалось, что в Севастополе воплотить такую идею в жизнь достаточно сложно. Мужчина обращался в театры, к реконструкторам, но никто не смог помочь достать доспехи и коня.

Наконец, сказочному принцу повезло. Его феей оказалась владелица конного дома Инна Малышева.

- Ко мне часто обращаются с оригинальными идеями, а помочь мужчине реализовать такую замечательную задумку очень хотелось. Ведь не каждый день мужчины в наше время совершают подобные поступки. Благо, я связана с кинематографом, и найти доспехи мне удалось. Среди всех своих лошадок выбрала Марго – она невысокая, и мужчине в тяжелых доспехах весом около 15 килограмм было бы более удобно спешиваться, - рассказала Инна Малышева.

И вот он, волнительный день. Наташа знала, что Александр готовит сюрприз, но даже не предполагала, что такой. В назначенное время за ней заехала машина. После приезда в центр Наталию встретили друзья Александра, которые по сценарию дарили один за другим белые розы и говорили комплименты.

Друзья Александра действовали по сценарию и тоже ждали Наталью в назначенном местеФото: Анна САДОВНИКОВА

"Чуть не расплакалась, увидев Сашу в доспехах на коне"

- В ожидании сюрприза сердце сильно билось, когда я подходила к солнечным часам. Поворачиваю голову и вижу…Саша на коне в доспехах. Я чуть не расплакалась. Эмоции переполняли. Конечно, я сказала «да» на его предложение, - До сих пор не может прийти в себя девушка. – Я знала, что мой мужчина - самый лучший, и о таком предложении мечтает, наверное, каждая девушка…

Севастопольцы замерли в ожидании, скажет ли любимая "да"Фото: Анна САДОВНИКОВА

Сейчас у молодых людей масса планов на будущее - посмотреть во время походов красоты Крыма, открыть свое дело.

В родном городе Наташа работала стюардессой. Имеет также кулинарное образование. Готовит такие пироги, что, как говорит Александр, в жизни не ел подобные вкусности.

- Наташа - повар от бога. Возможно, откроет свое заведение в Севастополе по части кулинарии. Нечто оригинальное с изюминкой из Сургута, - поделился Александр.

Влюбленные отпразднуют свадьбу и будут жить в СевастополеФото: Анна САДОВНИКОВА

Но сначала пара сыграет свадьбу, чтобы мужчина официально мог назвать свою любимую «моя жена».