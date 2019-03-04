Студенты-медики Севастополя получат дополнительные стипендии

Студенты-медики Севастополя, которые обучаются в вузах, с этого года получат дополнительные стипендии. Такое постановление было утверждено на заседании правительства города.

Так, ежемесячно студенты теперь могут рассчитывать на доплату в три тысячи рублей, 6 тысяч - на съем жилья, а также по 10 тысяч ежегодно на оплату проезда к месту учебы.

В этом году дополнительные выплаты получат 44 студента и ординатора, сообщили в Департаменте здравоохранения.

После окончания вуза участвующие в программе студенты обязуются работать в медицинских учреждениях Севастополя 5 лет.

- Предоставление мер социальной поддержки поможет решить задачи по укомплектованию медицинских организаций врачебным персоналом, дисциплинирует студентов и ординаторов по исполнению ими обязательств по трудоустройству, – сообщил директор Департамента здравоохранения Сергей Шеховцов.