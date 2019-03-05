2019-03-05T19:10:40+03:00
Общество

Без еды и воды: Керчанин провалился в каменоломни и провел там четверо суток

Его зов о помощи услышала местная жительница, живущая неподалеку
Надежда ДАЦЮК
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В шахте нет мобильной связи и хорошая звукоизоляция. Фото: пресс-служба МЧС по КрымуВ шахте нет мобильной связи и хорошая звукоизоляция. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму
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В Керчи спасатели и спелеологи вытащили из Старокарантинских каменоломен местного жителя, который не смог самостоятельно оттуда выбраться. Под землей он провел четверо суток, сообщили в пресс-службе МЧС России по Крыму.

Сообщение поступило спасателям 5 марта в 10.35. Его оставила местная жительница, живущая недалеко от каменоломен. Именно она услышала крики о помощи и позвонила в службу спасения.

В спасательной операции участвовали спелеологи и сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

В спасательной операции участвовали спелеологи и сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба МЧС по Крыму

- Спасатели вместе со специалистами-спелеологами спустились в каменоломни для проведения поисковых работ. В течении 15 минут группа обнаружила мужчину, который подавал сигналы о помощи в одном из туннелей каменоломни, - уточнили в пресс-службе.

47-летнего жителя Керчи эвакуировали из опасной зоны и передали сотрудникам скорой помощи.

В спасении мужчины участвовали оперативная группа и отделение 17-й пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Крым, а также Керченский общественный спелеологический отряд.

Мужчина рассказал сотрудникам МЧС, что провел под землей несколько дней, пытаясь безуспешно связаться с внешним миром.

- 1 марта я шел по тропе в районе Аршинского кладбища, но на одном участке не посмотрел под ноги и упал. Понял, что очутился в каменоломнях, - рассказал местный житель.

Керчанину пришлось несладко, ведь в шахту почти не проникает свет, там хорошая звукоизоляция и нет сигнала мобильной связи. По словам пресс-службы, его жизни сейчас ничто не угрожает, медики проводят обследование состояния здоровья пострадавшего.

СПРАВКА-КП

Старокарантинские каменоломни - подземные туннели в Керчи, где в довоенные годы добывали известняк. Состоят из трех уровней, общая протяженность тоннелей около 40 километров. Во время Гражданской и Великой Отечественной войн использовались партизанами. Единственный цивилизованный вход, который сохранился до наших дней, расположен в районе остановки «Телецентр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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