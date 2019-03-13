Хроника Крымской весны. 13 марта 2014 года

Украинские военнослужащие, отказавшиеся перейти на сторону сил самообороны Крыма, начали покидать территорию полуострова. Им обеспечен свободный выезд за пределы республики без оружия.

«Вежливые люди» берут под контроль танковые части. Личный состав этих частей заявляет о готовности служить народу Крыма, и у полуострова появляется собственная бронетехника.

Крымскую дирекцию Приднепровской железной дороги переподчиняют властям Республики.

На полуострове регистрируют первых иностранных наблюдателей, которые будут следить за референдумом. Всего, по данным Верховного Совета Крыма, в Крым приедут более 50 наблюдателей из 21 страны.

В Крым прибывают журналисты со всего мира – из более чем 100 средств массовой информации. Более 250 иностранных корреспондентов уже аккредитовались в Открытом пресс-центре.

Правительство Крыма начинает подготовку банков к национализации.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинские политики Кличко, Яценюк и Тягнибок - персоны нон грата на полуострове.

Все 27 территориальных избирательных комиссий Крыма получили бюллетени для референдума.

Главы крупнейших политических партий Крыма подписали меморандум и договорились голосовать за присоединение к России в ходе референдума.