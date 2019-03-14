2019-03-14T08:48:23+03:00
Общество

Хроника Крымской весны. 14 марта 2014 года

Вспоминаем исторические события с "Комсомолкой"
Анастасия ЖУКОВААндрей Бороздин
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Вежливые люди взяли под контроль большинство воинских частей на полуостровеВежливые люди взяли под контроль большинство воинских частей на полуостровеФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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«Вежливые люди» взяли под контроль большинство объектов Государственной пограничной службы и воинских частей на полуострове.

В Симферополе с фасада здания Верховного Совета Крыма сняли герб Украины. Сайт крымского парламента подвергся хакерской атаке.

День после референдума, 17 марта, объявили выходным днем.

В крымских кинотеатрах возобновили показ фильмов на русском языке, а правительство полуострова создает официальные аккаунты в социальных сетях Twitter и Facebook.

В небе над Крымом перехвачен разведывательно-ударный беспилотник США. Он шел на высоте примерно в 4 тысяч метров. «Вежливые люди» с помощью комплекса РЭБ «Автобаза» смогли разорвать связь аппарата с его американскими операторами. Он совершил аварийную посадку и попал в руки «вежливым» почти целым.

До референдума остается два дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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