Мужчина после первого свидания в кафе: Ты съела больше, чем я

Отношение к сайтам знакомств у всех разное. Кто-то считает, что это отличный способ выйти замуж или хотя бы разнообразить свои вечера. А для кого-то общение в виртуальной сети оказалось настолько неудачным, что больше и пробовать не хочется. Корреспондент «КП-Крым» в компании подруг больше месяца пыталась найти свою половинку на таких сайтах (а где еще знакомиться, когда с утра до вечера торчишь на работе?). И в итоге составила список самых распространенных негативных типажей, которые могут встретиться на первом свидании.

1. АФЕРИСТ

«Прислал подарок, оплати доставку»

- Девочки, я с таким французом познакомилась, обзавидуетесь! - рассказывала с горящими глазами подруга Аллочка. - Француз, красавец, умный, хочет жениться, причем на русской. Мы каждый день переписываемся и обсуждаем мой будущий переезд в Европу. Говорит, хочет, чтобы мы поскорее уже были вместе.

Подруга летала от счастья в облаках и всего через неделю знакомства начала собирать документы для оформления загранпаспорта.

- Ну и что, что только познакомились? Чего тянуть? Надо ехать! Такой шанс раз в жизни выпадает. - Алла заняла активную позицию. - Он, кстати, серьезно настроен. Спросил мой почтовый адрес, сказал, что отправил подарок.

Через несколько дней на почту девушке пришло уведомление, что ей прислали из Франции ювелирное изделие на сумму 620 евро. Внизу была пометка, что подарок привезет курьер после того, как на определенный банковский счет получатель переведет 5 тысяч рублей за оплату доставки.

На этом счастливая история заканчивается. Все, кто покупал что-либо онлайн, знают, что доставка оплачивается либо в отделе получения посылки, либо передается курьеру.

После того как подруга сказала заморскому принцу, что не может оплатить доставку, так как для нее это большая сумма, жених слился.

2. ЖМОТ

Подсчет кусочков пиццы

Один из моих потенциальных кавалеров, когда мы встретились с ним в кафе, сразу предупредил: «Я девушку на первом свидании не кормлю. Максимум - кофе попьем». С другим и вовсе получилась странная история. Сидели в пиццерии, все было хорошо. Поужинав, парень попросил счет. А мне предложил:

- Ну что, теперь едем ко мне или к тебе?

Я предложила увидеться завтра. В целом он мне приглянулся, и я была не против продолжить общение.

Но от того, что произошло дальше, я впала в ступор. Он подошел к официантке, что-то шепнул ей и ушел. Думала, покурить решил.

Ан нет, девушка подошла ко мне, и сказала, краснея:

- Я раньше такого не встречала, но молодой человек попросил передать вам чек. Сказал «разделить его по-честному». Мол, он съел три кусочка пиццы, а вы пять. За свою часть он рассчитался, а вот ваша...

3. МАСТЕР ЛЕВЫХ ФОТО

Высадил на трассе

С другим «красавчиком» мы встретились через неделю после знакомства. В кавычках, потому что в машине меня ждал совершенно незнакомый человек. Понятно, что мы раньше не виделись. Но оказалось, что до этой встречи он присылал мне левые фотографии. Ладно, если бы это были его снимки пятилетней давности. Допустим, хотел выглядеть лучше, чем есть. Но на фото и в реальной жизни оказались два совершенно разных человека. Пока я приходила в себя, он заявил: «А теперь давай целоваться». У меня отвисла челюсть. Пока я подбирала корректные слова, он заявил: «Если бы я тебе понравился, ты бы так долго не думала и уже начала бы ко мне приставать».

Объяснить он мне ничего не дал. Просто высадил за городом на трассе под дождем. Сказав, что был лучшего обо мне мнения.

"Я стройный мускулистый блондин, увлекаюсь танцами... " - ваш собеседник в сети может наврать о себе что угодно. Фотобанк Лори

4. МАНЬЯК

«Я же пошутил»

После этой встречи я не разрешаю мужчинам приезжать за мной домой и даже меня провожать. Несколько недель общалась с парнем, который казался мне совершенно адекватным. Но оказалось, что даже в 30 лет я так и не научилась разбираться в людях.

Молодой человек заехал за мной домой. В машине возле коробки передач я увидела пистолет. Говорю: «Зажигалка?» Он: «Нет, настоящий. Я телохранителем работаю». А на сайте писал, что экономист... Мне стало немного не по себе. Спрашиваю: «Куда едем? Мы же в кино собирались, а это в другой части города. Парень: «В лес, сексом займемся».

Я испугалась не на шутку. Попросила остановить машину, он не слушает. Пока мы еще не уехали далеко, спрашиваю, есть ли у него презервативы. У него не оказалось. Проезжая мимо магазина, предлагаю: «А давай я схожу куплю. Здесь их точно продают!» Парень расплылся в улыбке. А я схватила сумочку и дала деру.

После этого он мне еще почти месяц названивал, караулил возле подъезда и извинялся. Говорил, что пошутил...

5. ЖЕНАТЫЙ

Несмешной анекдот

Другой нашей коллеге повезло больше. По крайней мере мы так думали вначале. Катя нашла на сайте знакомств мужчину своей мечты. Внимательный, заботливый, сразу заявил, что хочет исключительно серьезных отношений, тещу уже заранее обожает. Целый день строчил Кате эсэмэски. Единственное, что все свидания были непродолжительными. Вечером у него все время что-то случалось: то на работу срочно вызывали, то мама приехала в гости, то бабушке лекарства понадобились. Сначала подруга ему верила. Но через месяц ее стало смущать, что мужчина не приглашает ее к себе в гости. Хотя живет, говорит, один. Объяснял он это тем, что к нему на время приехала сестра, которая поссорилась с мужем…

Катя сделала вид, что обиделась, и любимый решил реабилитироваться. Назначил дату свидания, объяснив, что ему нужно подготовиться. Накрыл дома стол, приготовил романтический ужин, расставил свечи, цветы... Женские вещи, валяющиеся по всей квартире, вторая зубная щетка, косметика и шампуни в ванной подругу не смутили. Знала, что это сестры.

И вот избранник Кати вышел покурить на балкон. Подруга сидела в комнате и пила вино, когда услышала, что кто-то открывает дверь. В коридоре появилась девушка. Катя смущенно заулыбалась: «Вы, наверное, Аня, сестра? Мне Олег рассказывал…» «Нет, - нахмурилась незнакомка. - Я не сестра, я жена».

На Олега, вернувшегося с балкона, было больно смотреть. Пока супруги выясняли отношения, Катя ушла. Единственное, что она поняла из их криков, что жена уезжала к родителям в гости, но вернулась на день раньше…

НА ЗАМЕТКУ

Хотите серьезных отношений - не публикуйте фото в бикини

Если не хотите, чтобы вам писали озабоченные мужчины, диалог с которыми начинается с фразы «Как ты относишься к сексу без обязательств?», или те, кто сразу шлет фото гениталий с подписью «Это все может быть твоим», загружайте приличные фотографии. Не ставьте фривольные фото в купальнике, в душе, например, закрыв грудь руками, и не постите отдельные части своего тела. Идеальный вариант - фото в полный рост и портретный снимок.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Как избежать неприятных сюрпризов

- Попросите прислать как можно больше фотографий.

- Не стесняйтесь просить нового знакомого сделать селфи, например, трогая себя в этот момент за нос или ухо, высунув язык. Человеку придется делать свое фото, найти подставное (и при этом похожее на предыдущие) в интернете будет сложно.

- Изучите страничку потенциального жениха в социальных сетях. У многих на страничках встречаются снимки с женой и детьми. Некоторые мужчины невнимательны в этом плане.

- Перед встречей поговорите по видеосвязи. Если начнет отмазываться, что нет времени, у него старый телефон, не пользуется мессенджерами или он не умеет их закачивать, повод задуматься.

- Не говорите свой настоящий адрес, если он решит встретить вас или проводить домой. Лучше пусть остановит машину немного раньше вашего дома или проводит до соседнего подъезда.

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