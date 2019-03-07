Больше 40% «молочки» в крымских детсадах фальсификат

Молочный бич России

Молочные продукты составляют основу ежедневного рациона большинства россиян всех возрастов. Молоко, сыр, сметана, творог, кефир, масло и другие продукты содержат белки, жиры аминокислоты, витамины и микроэлементы, без которых организму не обойтись.

Именно поэтому «молочка» в супермаркетах представлена сотнями зарубежных и отечественных брендов со всех регионов России. Молочная продукция стабильно пользуется спросом у населения, и некоторые производители пытаются «схалтурить», добавляя в сыр, масло или творог растительные жиры.

Таким образом производство «молочки» сильно удешевляется, а изготовители под видом натурального продукта выпускают фальсификат. Прибыль этих несознательных производителей, обманывающих покупателя, увеличивается в разы.

Молочный фальсификат на полках магазинов – это бич всей России. По официальным данным Россельхознадзора, 7% молока и 8% сыра на прилавках страны содержат растительные жиры вместо натуральных. При этом глава ведомства Сергей Данкверт утверждает, что доля фальсификата «молочки» на отечественном рынке может достигать 20%!

В Крыму ситуация ничуть не лучше.

- В последние годы масштабы оборота фальсифицированных продуктов питания в Республике Крым, впрочем, как и во всей России, достигли высоких показателей. Процент от общего оборота продукции составляет от 30 до 80%, порядка 20−30% в сфере молочных продуктов, - рассказал вице-премьер Крыма Юрий Гоцанюк.

Он добавил, что масштабы фальсификации «фальсификации достигают размеров, представляющих угрозу национальной безопасности страны».

«Не имеем права проверить фальсификат в супермаркетах»

Определить точный процент молочного фальсификата именно в крымских магазинах и супермаркетах очень сложно – у контролирующих органов элементарно нет полномочий для этого.

- В розничной торговле мы практически не отбираем пробы на фальсификат, потому как для этого нет законных оснований, - рассказал КП-Крым заведующий отделом федерального государственного ветеринарного надзора и лицензирования Госкомветеринарии Крыма Евгений Бутрин. - Руководство магазина или супермаркета может добровольно согласиться на проверку своей молочной продукции на факт присутствия растительных жиров. Естественно, мало кто проявляет такую инициативу, а понудить собственника к такой проверке мы не можем.

Контролирующие органы в Крыму практически не отбирают пробы на фальсификат, потому как для этого нет законных основанийФото: Олег ЗОЛОТО

Супермаркеты избегают проверок по понятным причинам: большинство молочных продуктов на полках завезены с материковой России и брать на себя ответственность за их качество владельцы сетей не горят желанием.

При этом крымские производители всегда открыты для контролирующих органов и без опаски приглашают к себе сотрудников Россельхознадзора и Госкомветеринарии, потому как на 100% уверены в качестве своей продукции.

- В 2017 году Россельхознадзор проводил конкурс качества производителей молочной продукции, наши крупные производители с удовольствием принимали участие, - продолжает Евгений Бутрин. – Уже в 2018 году мы тоже отбирали множество проб молочной продукции у крымских производителей – и лаборатория ни разу не обнаружила растительных жиров в продуктах.

Крымские компании не обманывают детские сады

Если до супермаркетов контролирующим органам в Крыму пока не добраться, то вот качество молочных продуктов, которые поставляют в школы и детские сады, активно мониторится.

- В 2018 году специалисты Госкомветеринарии отобрали 142 пробы «молочки» в дошкольных учреждениях и школах – мы проверяли сыры, сливочное масло и творог. Из 142 проб в 55 выявлены факты фальсификации жирами растительного происхождения, - проинформировал заведующий отделом федерального государственного ветеринарного надзора и лицензирования Госкомветеринарии Крыма. – При этом фальсифицировали свою продукцию только компании с материка, все крымские компании успешно прошли проверку.

По словам Евгения Бутрина, школы и дошкольные учреждения работают по 44-ФЗ, а значит закупают «молочку» по результатам тендера. Недобросовестные поставщики сознательно занижают цены на свою продукцию, добавляя растительные жиры – и учреждение заключает контракт с тем поставщиком, который предложил минимальную цену.

- Растительные жиры чаще всего обнаруживаются в сливочном масле и полутвердых сырах. Благодаря нашим испытаниям были случаи, когда дошкольные учреждения разрывали контракты с учреждениями, поставлявшими фальсификат, - заключил специалист.

СПРАВКА «КП»

Фальсификат молочной продукции в школах и детсадах в 2018 году

Фальсификат обнаруживают в основном у материковых производителей

Как распознать не натуральную «молочку»?

Определить точно, что вместо молочных жиров производитель использует растительные, можно только в специальной лаборатории. Тем не менее, есть несколько моментов, на которые потребителю нужно обратить внимание.

Цена. Продукты с растительными жирами дешевле натуральных.

Этикетка. Чтобы ввести в заблуждение потребителей, производители, как правило, не вносят пальмовое масло или маргарин в состав продукта на этикетке, зато маскируют его под другими названиями: «растительный жир», «кондитерский жир», «заменитель молочного жира», «растительное масло» и т.д.

Вкус. У натуральных молочных продуктов – будь то сыр, творог или мороженое – яркий, насыщенный вкус. Продукты с добавлением растительных жиров имеют «смазанный», слабо выраженный вкус, а некоторые и вовсе безвкусные.