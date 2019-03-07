2019-03-06T20:29:49+03:00
Общество

Хроника Крымской весны. 7 марта 2014 года

Вспоминаем исторические события с "Комсомолкой"
Анастасия ЖУКОВААндрей Бороздин
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Над воинскими частями ВМСУ поднимали триколорыНад воинскими частями ВМСУ поднимали триколорыФото: Александр КИРЬЯКОВ
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Военный аэродром «Бельбек» под Севастополем, где одновременно базировались украинские и российские войска, остался без радиосвязи: «вежливые люди» положили передающие антенны.

Депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявляет, что на референдум не придет большинство крымчан.

Центральная избирательная комиссия Украины заблокировала доступ к информации Реестра избирателей Крыма.

В симферопольском парке имени Шевченко прошел немногочисленный митинг сторонников территориальной целостности Украины «За мир!».

Александр Турчинов подписал указ «О прекращении действия постановления Верховного совета Автономной республики Крым от 6 марта 2014 года № 1702-6/14 «О проведении общекрымского референдума».

В Крыму перестал вещать украинский телеканал СТБ.

Сотрудники львовского Департамента социальной защиты заявляют об очередной группе «беженцев»: поездом из Крыма во Львов прибыло 30 человек, из которых 14 - дети. Как утверждается, всего на Украину прибыло около 200 крымчан, которые не хотят вхождения Крыма в состав России.

Минобороны Украины приказывает всем военнослужащим, а также курсантам военных учебных заведений в ближайшее время вернуться в незалежную.

Комитет избирателей Украины назвал грядущий референдум правонарушением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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