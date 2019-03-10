2019-03-10T10:01:12+03:00
Общество

"Имеют место материальные проблемы": Игорь Стрелков продает золотую медаль за Крым

Стартовая цена - миллион рублей
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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Глава общественного движения «Новороссия», бывший командир ополченцев Донбасса Игорь Стрелков (Гиркин) решил продать свою золотую медаль, полученную за воссоединение Крыма с Россией.

Награда выставлена на продажу на нумизматическом сайте, аукцион состоится 13 апреля этого года. Стартовая цена - 1 миллион рублей.

"Медаль в память воссоединения Крыма с Россией в 2014 г.Неизвестное производство, 2014 г. Золото 750-й пробы (на гурте — «750»), литье, гравировка; Диаметр 51,2 мм. На гурте гравировано: «Б.Ф.С.В.В.» и номер 4. Сохранность отличная, медаль вложена в оригинальную коробку из полированного дерева. Интересный и очень редкий артефакт новейшей истории. Медаль является негосударственной наградой Благотворительного фонда святителя Василия Великого, вручалась лицам, внесшим наибольший личный вклад в возвращение Крыма в Россию" - гласит описание на сайте.

фото: скриншот numismat.ru

фото: скриншот numismat.ru

Стрелков на своей странице ВКонтакте подтвердил, что действительно выставил эту медаль на продажу.

- Продаю, поскольку имеют место материальные проблемы, которые я не могу "залатать" имеющимися наличными средствами. Особого пиетета к данной награде никогда не имел, - написал он.

Отсутствие уважения к данной награде он объясняет тем, что она не является ни государственной, ни боевой, а вручена благотворительным фондом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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