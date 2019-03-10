2019-03-10T13:58:34+03:00
Общество

Хроника Крымской весны. 10 марта 2014 года

Вспоминаем исторические события с "Комсомолкой"
Анастасия ЖУКОВААндрей Бороздин
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По всему полуострову одним из самых ходовых товаров становится российская символикаПо всему полуострову одним из самых ходовых товаров становится российская символикаФото: Дмитрий МЕТЁЛКИН
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Наталья Поклонская становится прокурором Крыма.

Власти полуострова объявили о национализации флота Украины.

Севастопольская городская государственная администрация с 12 марта переходит на русский язык делопроизводства. Основные украинские телеканалы в городе-герое больше не вещают.

Украина готова проводить переговоры по возможности расширения полномочий Автономной Республики Крым при участии международных организаций, однако уверениям киевских властей никто не верит, на полуострове полным ходом идет подготовка к референдуму.

В Крыму появляется новый вид мошенничества — преступники предлагают обменять украинский паспорт на российский. Неизвестные представляются работниками милиции и предлагают людям сдавать паспорта - якобы для упрощенной замены. На самом деле документ попросту отбирают — предположительно для того, чтобы исключить человека из числа избирателей на предстоящем референдуме.

В типографии «Таврида» приступили к печати бюллетеней для общекрымского референдума.

По всему полуострову одним из самых ходовых товаров становится российская символика. Флаги, гербы наклейки на машины, брелоки — все это пользуется сумасшедшим спросом. Самая ходовая вещь — наклейка-триколор на номерной знак автомобиля. С ее помощью автовладельцы закрывали на своих номерах украинский желто-голубой флаг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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