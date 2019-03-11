Хроника Крымской весны.11 марта 2014 года

Верховный совет Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, в соответствии с которой в случае решения народов Крыма в результате референдума войти в состав Российской Федерации Крым будет объявлен суверенной республикой и именно в таком статусе воссоединится с Российской Федерацией на правах субъекта.

Проект поддержали 78 депутатов из 100.

Кроме того, парламент Крыма принял постановление «О гарантиях восстановления прав крымскотатарского народа и его интеграции в крымское общество».

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания потребовал немедленно прекратить трансляцию российских каналов до 19 часов 11 марта («Вести», «НТВ», «Первый канал»). К полудню уже более половины провайдеров отключили российское ТВ.

Руководство международного детского центра «Артек» отправило работников в отпуск за собственный счет.

В отношении прокурора Крыма Натальи Поклонской Генеральная прокуратура Украины начала уголовное производство.