Апелляционный суд Амстердама рассмотрит дело о скифском золоте, вывезенном из Крыма пять лет назад

Вот уже пять лет Крым не может вернуть больше двух тысяч экспонатов скифского золота, которые были выставлены в Амстердаме еще в 2014 году. Сегодня, 11 марта, в деле должен произойти новый виток - в Апелляционном суде Амстердама пройдут слушания. На коллекции экспонатов крымских музеев предъявляют права в том числе и власти Украины.

В числе музеев, экспонаты которых сейчас находятся в Амстердаме, - Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический». На выставке представили и экспонаты Киевского музея, но они вернулись из Амстердама сразу же после ее окончания.

Официальный представитель суда Роб ван Леуэн сообщил, что на предстоящем судебном заседании обе стороны представят свою позицию, затем судьи удалятся, чтобы вынести решение. Но дата оглашения приговора еще не определена. Существующие правила определяют, что приговор должен быть оглашен в течение шести недель, но судьи могут откладывать его на шесть недель неопределенное число раз.

Напомним, в декабре 2016 года окружной суд Амстердама встал на позицию Киева по «скифскому золоту», и было принято решение вернуть экспонаты «суверенному государству» - Украине. Судьи руководствовались Конвенцией ЮНЕСКО от 1970 года по вопросам культурного наследия. Однако решение о принадлежности экспонатов не выносилось, этот вопрос предполагали рассмотреть, когда коллекция вернется на Украину. Однако представители крымских музеев, которым принадлежит скифское золото, понимали, что в случае возвращения в Киев экспонаты никогда не вернут в Крым.

28 марта 2017 года представители крымских музеев подали апелляцию на решение окружного суда. Российская сторона считает, что решение вернуть скифское золото Украине противоречит положениям контрактов и нарушает принципы международного межмузейного обмена и право Крыма на доступ к собственному культурному наследию. Отметим, что золото скифов десятилетиями хранилось на полуострове, его изучали местные ученые-археологи.

Коллекция со скифским золотом – это более двух тысяч предметов, стоимость которых оценивается в 2 миллиона долларов. Экспонаты использовались на выставке «Крым: золото и секреты Черного моря», которая проходила в Амстердаме с февраля по август 2014 года. Именно в это время Крым стал частью России. По окончанию выставки права на скифское золото заявили крымские музеи и украинская сторона. Начался судебный спор. Университет Амстердама, курирующий работу Музея Алларда Пирсона, где выставлялись экспонаты, приостановил процедуру передачи ценностей до разрешения спора юридическим путем или в порядке мирного соглашения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скифское золото, вывезенное из Крыма в Амстердам, вернут Украине

Такое решение принял Голландский суд (подробнее)

Крымские музейщики: Подадим апелляцию и вернем скифское золото

Борьба будет идти не шуточная – ведь на кону более тысячи ценных артефактов (подробнее)

Музейщики Крыма обжаловали решение суда Амстердама о передаче скифского золота Украине

Пока они просят, чтобы дело рассмотрели другие судьи (подробнее)