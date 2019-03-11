В Севастополе весной дважды пройдут общегородские субботники

Правительство Севастополя с 20 марта по 20 апреля планирует провести в городе месячник чистоты и благоустройства.

В рамках месяца чистоты 23 марта и 6 апреля запланированы общегородские субботники.

- Субботники пройдут с привлечением активных горожан, школьников и студентов, а также сотрудников предприятий и организаций всех форм собственности, учреждений бюджетной сферы города. Мы ожидаем, что участие в субботниках примут порядка 8 тысяч человек. Планируется привести в порядок 380 тысяч квадратных метров городских общественных пространств, - рассказал директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Во время субботников участники помогут коммунальщикам убрать свалки, побелить бордюры, покосить газоны, окопать деревья, кустарники, отремонтировать детские и спортивные площадки.

- Я прошу глав муниципальных образований тоже подключиться активно к этой работе. У вас есть средства и полномочия по ликвидации несанкционированных свалок. Также прошу активизировать работу нашего регионального оператора по вывозу мусора», - обратился к главам муниципалитетов губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.