2019-03-11T23:05:49+03:00
Общество

В Севастополе весной дважды пройдут общегородские субботники

Власти ждут участия порядка 8 тысяч неравнодушных граждан, которые помогут коммунальщикам навести порядок
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Правительство Севастополя с 20 марта по 20 апреля планирует провести в городе месячник чистоты и благоустройства.

В рамках месяца чистоты 23 марта и 6 апреля запланированы общегородские субботники.

- Субботники пройдут с привлечением активных горожан, школьников и студентов, а также сотрудников предприятий и организаций всех форм собственности, учреждений бюджетной сферы города. Мы ожидаем, что участие в субботниках примут порядка 8 тысяч человек. Планируется привести в порядок 380 тысяч квадратных метров городских общественных пространств, - рассказал директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

Во время субботников участники помогут коммунальщикам убрать свалки, побелить бордюры, покосить газоны, окопать деревья, кустарники, отремонтировать детские и спортивные площадки.

- Я прошу глав муниципальных образований тоже подключиться активно к этой работе. У вас есть средства и полномочия по ликвидации несанкционированных свалок. Также прошу активизировать работу нашего регионального оператора по вывозу мусора», - обратился к главам муниципалитетов губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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